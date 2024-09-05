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Ексклюзив

У ворога не вистачить сил захопити Покровськ у цій наступальній кампанії, - військовий експерт Жмайло

Ірена Моляр
5 вересня, 2024 четвер
15:26
Війна з Росією Ukraine Russia war live map, august 28 - september 4

Дмитро Жмайло, військовий експерт, співзасновник та виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці, зазначив, що асиметричні дії ЗСУ суттєво відкорегували плани армії РФ на цей рік

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Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Росіяни й далі будуть намагатися все витискати. А ті резерви угрупування військ "Центр", які окупанти концентрують на Покровському напрямку і які майже не були відтягнуті на Курщину, вони намагатимуться їх нарощувати. Зараз загарбники не використовують бронетехніку, по-перше, що її меншає, та й життя російського солдата чи офіцера набагато менше коштує, ніж той же танк чи якась артилерійська установка. Тому техніку ворог береже, а те, що приходить розконсервоване з території РФ, м'яко кажучи, нижчої якості", - прокоментував Дмитро Жмайло.

За його словами, навіть останні зразки російської техніки, яку захоплювали українські оборонці, наприклад, ті ж танки Т-90М "Прорив", то на них стояла гармата 1992 року виробництва. Це ще раз свідчить, що новітні російські технології виявляються "мильними бульбашками".

"Однак росіяни можуть рухатися, але зона цього руху вже звузилася попри те, що вони продовжують атаки вздовж всієї лінії фронту і ніби намагаються просуватися. Загарбники й далі будуть накопичувати резерви. Я припускаю, що у них у цій наступальній кампанії не вистачить сил, щоб захопити Покровськ. Чи зможуть до нього підійти? Думаю, що це можливо. Чи зможуть десь проломити Селидове? Бо поки противник не вирішить питання з Селидовим, то не зможе рухатися на Покровськ, щоб не отримати флангового удару. Тому ще рано, як кажуть, "ставити хрест" на Покровську. Тут питання – чи згенерують росіяни достатню кількість сил та резервів?", - зауважив військовий експерт.

Жмайло додав, що декілька тижнів тому, як почалося певне відтягнення ворожих сил з Південного напрямку, забив паніку Стрєлков (Ігор Гіркін - відставний офіцер ЗС РФ, колишній полковник ФСБ, воєнний злочинець, терорист), який зараз сидить у російській в'язниці, і сказав, що не можна цього робити, бо інакше українці почнуть прорубувати коридор до Азовського моря.

"Відповідно, у росіян дилема, бо і тут потрібно зберегти лінію фронту, щоб уберегтися від українських атак, і на Курщині треба якось локалізовувати наш плацдарм, і важливо ще й продовжувати наступальні дії саме на Покровськ, вирівнювати лінію фронту. Бо інакше вся наступальна літня кампанія армії РФ буде зведена нанівець, а це понад 70 тис. вбитими й пораненими з боку росіян. Ворог зараз перед великої дилемою. Тому наші асиметричні дії, якщо неостаточно поламали, то дуже відкорегували на нашу користь всі плани противника, які він ставив на цей рік", - резюмував співзасновник та виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці.

  • 5 вересня Генштаб ЗСУ повідомив, що протягом минулої доби відбулося 180 бойових зіткнень. Найгарячішою ситуація залишалася на Покровському та Курахівському напрямках Донеччини.
  • Олексій Гетьман, майор запасу НГУ, ветеран російсько-української війни, вважає, що до кінця вересня або до перших чисел жовтня наступальний ресурс противника вичерпається.

Теги:
Новини
Україна
Росія
російська армія
ЗСУ
Донеччина
Азовське море
окупанти
втрати окупантів
Покровськ
Курськ
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