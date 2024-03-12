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У законі про мобілізацію все одно буде певне обмеження прав та свобод українців, - нардеп Цимбалюк

12 березня, 2024 вiвторок
17:33
Війна з Росією мобілізація

Народний депутат України Михайло Цимбалюк заявив, що у законопроєкті про мобілізацію пропри всі правки буде певне обмеження прав та свобод громадян

Про це він сказав в етері Еспресо.

"Однозначно без удосконалення мобілізації не обійтись. До речі, мобілізація триває. Давайте будемо казати так, вона триває, є певні завдання, вони не виконуються, є зауваження до роботи, до мобілізаційних планів, але Україна за 30 років не стикалася з таким викликом і тут є об'єктивні причини з обліком військовослужбовців, з удосконаленням їхньої майстерності, з виведення, це потрібно удосконалити це законодавство. Однозначно, що закон, який буде ухвалений в другому читанні, я хотів би, щоб він був ідеальний, він не буде, бо сам процес мобілізації - це державний примус, але під час особливого режиму воєнного стану виписаний так закон, що там передбачені певні обмеження прав і свобод громадян", - пояснює народний обранець.

За словами Цимбалюка, депутати будуть змушені проголосувати за цей законопроєкт.

"Коли там будуть такі чинники, які сьогодні дискутуються, я особисто і, думаю, наша фракція голосувати не буде, але зараз важливий момент роботи Комітету, бо там є можливість (сьогоднішній день продемонстрував) переконати більшість членів комітету, що ті чи інші норми, які порушують права людини, є неприпустимі та їх можна виключити", - сказав Цимбалюк і додав, що йдеться про накладення арешту на майно, виїзд за кордон чи позбавлення права водіння.

Як сказав нардеп, закон буде, ймовірно, ухвалений найближчими тижнями й у ньому говоритиметься, що протягом двох місяців всі військовозобов'язані мають пройти уточнення даних в Територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки, якщо ж ці вимоги проігнорують, то накладається штраф, а далі можливе й оголошення в розшук та відкривається справа.

"Однозначно держава має ці процеси регулювати й ми, як законодавці, маємо дати механізми державним органам і в тому числі правоохоронним, як реагувати на той чи інший виклик. Я ще раз підкреслюю, коли ми кажемо про мобілізацію, то треба починати з тих хлопців і дівчат, які сьогодні на передовій - певна або більша частина два роки без відпочинку. Треба думати про них і через це втрачається боєздатність, втрачається стан здоров'я, потрібно людей відновлювати. Але, я ще раз підкреслюю, скерувати мобілізовувати осіб через проходження підготовки в навчальних центрах не менше трьох місяців і вони мають чітко знати термін служби", - підсумував народний обранець.

Що відомо про мобілізацію в Україні

19 грудня Зеленський на пресконференції за підсумками 2023 року заявив, що Генштаб звернувся з питанням мобілізації додаткових 450-500 тис. українців.

25 грудня 2023 року Кабмін вніс до Ради законопроєкт про вдосконалення процедури мобілізації.

8 січня на засіданні Комітет Верховної Ради з питань антикорупційної політики визнав урядовий законопроєкт про мобілізацію таким, що містить корупційні ризики.

11 січня законопроєкт про мобілізацію повернули уряду на доопрацювання без розгляду в парламенті.

Омбудсмен Дмитро Лубінець стверджує, що деякі положення законопроєкту про мобілізацію порушують Конституцію, міжнародні зобов'язання України та права людей. 

Наприкінці січня уряд вніс до Ради оновлений законопроєкт про мобілізацію. Однак комітет ВР із питань антикорупційної політики на засіданні 5 лютого знову визнав документ таким, що містить корупційні ризики.

Верховна Рада Україні на засіданні 6 лютого підтримала продовження воєнного стану та загальної мобілізації ще на 90 днів – до 13 травня 2024 року.

7 лютого ВР підтримала в першому читанні урядовий законопроєкт №10449 про посилення мобілізації.

Комітет ВР із питань нацбезпеки й оборони на засіданні 12 березня виключив норму про блокування рахунків осіб, які ухиляються від мобілізації.  

Теги:
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Верховна Рада
військові
ЗСУ
мобілізація
Військові новини
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