У законі про мобілізацію все одно буде певне обмеження прав та свобод українців, - нардеп Цимбалюк

Про це він сказав в етері Еспресо.

"Однозначно без удосконалення мобілізації не обійтись. До речі, мобілізація триває. Давайте будемо казати так, вона триває, є певні завдання, вони не виконуються, є зауваження до роботи, до мобілізаційних планів, але Україна за 30 років не стикалася з таким викликом і тут є об'єктивні причини з обліком військовослужбовців, з удосконаленням їхньої майстерності, з виведення, це потрібно удосконалити це законодавство. Однозначно, що закон, який буде ухвалений в другому читанні, я хотів би, щоб він був ідеальний, він не буде, бо сам процес мобілізації - це державний примус, але під час особливого режиму воєнного стану виписаний так закон, що там передбачені певні обмеження прав і свобод громадян", - пояснює народний обранець.

За словами Цимбалюка, депутати будуть змушені проголосувати за цей законопроєкт.

"Коли там будуть такі чинники, які сьогодні дискутуються, я особисто і, думаю, наша фракція голосувати не буде, але зараз важливий момент роботи Комітету, бо там є можливість (сьогоднішній день продемонстрував) переконати більшість членів комітету, що ті чи інші норми, які порушують права людини, є неприпустимі та їх можна виключити", - сказав Цимбалюк і додав, що йдеться про накладення арешту на майно, виїзд за кордон чи позбавлення права водіння.

Як сказав нардеп, закон буде, ймовірно, ухвалений найближчими тижнями й у ньому говоритиметься, що протягом двох місяців всі військовозобов'язані мають пройти уточнення даних в Територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки, якщо ж ці вимоги проігнорують, то накладається штраф, а далі можливе й оголошення в розшук та відкривається справа.

"Однозначно держава має ці процеси регулювати й ми, як законодавці, маємо дати механізми державним органам і в тому числі правоохоронним, як реагувати на той чи інший виклик. Я ще раз підкреслюю, коли ми кажемо про мобілізацію, то треба починати з тих хлопців і дівчат, які сьогодні на передовій - певна або більша частина два роки без відпочинку. Треба думати про них і через це втрачається боєздатність, втрачається стан здоров'я, потрібно людей відновлювати. Але, я ще раз підкреслюю, скерувати мобілізовувати осіб через проходження підготовки в навчальних центрах не менше трьох місяців і вони мають чітко знати термін служби", - підсумував народний обранець.