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Законопроєкт про мобілізацію: комітет ВР виключив норму про блокування рахунків ухилянтів

12 березня, 2024 вiвторок
13:13
мобілізація ЗСУ, мобілізація

Комітет ВР із питань нацбезпеки й оборони на засіданні 12 березня виключив норму про блокування рахунків осіб, які ухиляються від мобілізації

Про це повідомив нардеп, член бюджетного комітету ВР Олексій Гончаренко.

За це проголосували 7 членів комітету, проти – 6. Таким чином із перевагою в один голос було виключено норму щодо блокування рахунків, банківських карток і керування автівкою.

"Після цього засідання було перервано, а потім і закрито головою комітету. Щось пішло не за планом. Продовження засідання завтра", - написав Гончаренко.

Цю ж інформацію підтвердила й членкиня комітету з нацбезпеки й оборони Мар'яна Безугла.

"Сьогодні на обмеження прав громадян за зверненням ТЦК СП не вистачило голосів. Норма виключена", - написала вона.

Нардепка зазначила, що також голосувала проти включення цієї норми до законопроєкту, адже, на думку Безуглої, вона суперечить Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінальному кодексу України й може породити корупційні ризики.

Варто зазначити, що раніше міністр юстиції Денис Малюська заявляв, що норма про блокування рахунків ухилянтів не порушує прямо Конституцію України.

Що відомо про мобілізацію в Україні

19 грудня Зеленський на пресконференції за підсумками 2023 року заявив, що Генштаб звернувся з питанням мобілізації додаткових 450-500 тис. українців.

25 грудня 2023 року Кабмін вніс до Ради законопроєкт про вдосконалення процедури мобілізації.

8 січня на засіданні Комітет Верховної Ради з питань антикорупційної політики визнав урядовий законопроєкт про мобілізацію таким, що містить корупційні ризики.

11 січня законопроєкт про мобілізацію повернули уряду на доопрацювання без розгляду в парламенті.

Омбудсмен Дмитро Лубінець стверджує, що деякі положення законопроєкту про мобілізацію порушують Конституцію, міжнародні зобов'язання України та права людей. 

Наприкінці січня уряд вніс до Ради оновлений законопроєкт про мобілізацію. Однак комітет ВР із питань антикорупційної політики на засіданні 5 лютого знову визнав документ таким, що містить корупційні ризики.

Верховна Рада Україні на засіданні 6 лютого підтримала продовження воєнного стану та загальної мобілізації ще на 90 днів – до 13 травня 2024 року.

7 лютого ВР підтримала в першому читанні урядовий законопроєкт №10449 про посилення мобілізації.

Теги:
Україна
Верховна Рада
Олексій Гончаренко
Мар'яна Безугла
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