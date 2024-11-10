У зруйнованому на 90% Вовчанську залишається 30-40 жителів

Про це він заявив в інтерв'ю виданню "Думка".

За словами Гамбарашвілі, наразі місто зруйновано на 90%.

"Люди залишаються в місті. На сьогодні, за приблизними підрахунками, 30-40 осіб, які проживають у місті Вовчанськ. Переважно це південна частина міста. Трішечки віддалена від лінії зіткнення", - підкреслив він.

Він додав, що попри зусилля поліції та військових переконати людей залишити свої домівки, вони категорично відмовляються евакуюватися.

"Разом із поліцією, разом із військовими ведуться перемовини з цими мешканцями, щоб вони залишали свої будинки. Але вони навідріз відмовляються. Переважно це люди похилого віку, які проживали все своє життя в місті й не мають бажання виїжджати з міста", - зазначив очільник МВА.

Він також зауважив, що відмова від евакуації не пов'язана з бажанням жити під російською окупацією.

"Я б не сказав, що це ждуни. Ждуни, якщо їх так називати, у перші дні травня почали переміщатися в північну частину міста, щоб перейти на сторону ворога. Це люди, які чекали ворога, то вони виявили себе протягом дня-двох, вони почали пересуватися в напрямку ворога", - пояснив Гамбарашвілі.

Про ситуацію у Вовчанську

Підрозділи Головного управління розвідки 24 вересня повністю звільнили територію Вовчанського агрегатного заводу, а також ліквідували росіян в усіх будівлях підприємства.

У ГУР розповіли, що звільнення Вовчанського агрегатного заводу звужує зону контролю противника й дає змогу створити плацдарм для розвитку наступу та остаточного звільнення Вовчанська.

У російських пабліках 7 жовтня почали поширювати повідомлення про те, що бійці угруповання "Север" начебто вивісили російський прапор на території Вовчанського агрегатного заводу.

Однак речник оперативно-тактичного угруповання військ "Харків" Саранцев повідомив, що російські окупаційні війська не захоплювали повторно агрегатний завод у Вовчанську, а в російських пабліках поширюють старе відео.

В ОТУ "Харків" на початку жовтня повідомляли про збільшення використання армією РФ снарядів виробництва Північної Кореї у Вовчанську Харківської області.

Українські прикордонники Краматорського загону показали, як зараз виглядає зруйнований окупантами Вовчанськ на Харківщині.