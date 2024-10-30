Прикордонники показали, що залишилося від зруйнованого Росією Вовчанська на Харківщині

Про це повідомляє ДПСУ.

За словами українських бійців, від міста залишилися лише руїни.

Про ситуацію у Вовчанську

Підрозділи Головного управління розвідки 24 вересня повністю звільнили територію Вовчанського агрегатного заводу, а також ліквідували росіян в усіх будівлях підприємства.

У ГУР розповіли, що звільнення Вовчанського агрегатного заводу звужує зону контролю противника й дає змогу створити плацдарм для розвитку наступу та остаточного звільнення Вовчанська.

У російських пабліках 7 жовтня почали поширювати повідомлення про те, що бійці угруповання "Север" начебто вивісили російський прапор на території Вовчанського агрегатного заводу.

Однак речник оперативно-тактичного угруповання військ "Харків" Саранцев повідомив, що російські окупаційні війська не захоплювали повторно агрегатний завод у Вовчанську, а у російських пабліках поширюють старе відео.

В ОТУ "Харків" на початку жовтня повідомляли про збільшення використання армією РФ снарядів виробництва Північної Кореї у Вовчанську Харківської області