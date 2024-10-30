Прикордонники показали, що залишилося від зруйнованого Росією Вовчанська на Харківщині
Українські прикордонники Краматорського загону показали, як зараз виглядає зруйнований окупантами Вовчанськ на Харківщині
Про це повідомляє ДПСУ.
За словами українських бійців, від міста залишилися лише руїни.
Про ситуацію у Вовчанську
Підрозділи Головного управління розвідки 24 вересня повністю звільнили територію Вовчанського агрегатного заводу, а також ліквідували росіян в усіх будівлях підприємства.
У ГУР розповіли, що звільнення Вовчанського агрегатного заводу звужує зону контролю противника й дає змогу створити плацдарм для розвитку наступу та остаточного звільнення Вовчанська.
У російських пабліках 7 жовтня почали поширювати повідомлення про те, що бійці угруповання "Север" начебто вивісили російський прапор на території Вовчанського агрегатного заводу.
Однак речник оперативно-тактичного угруповання військ "Харків" Саранцев повідомив, що російські окупаційні війська не захоплювали повторно агрегатний завод у Вовчанську, а у російських пабліках поширюють старе відео.
В ОТУ "Харків" на початку жовтня повідомляли про збільшення використання армією РФ снарядів виробництва Північної Кореї у Вовчанську Харківської області
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