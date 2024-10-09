Росіяни все частіше почали використовувати снаряди з КНДР по Вовчанську, - ОТУ "Харків"
Українські захисники фіксують збільшення використання армією РФ снарядів виробництва Північної Кореї у Вовчанську Харківської області
Про це повідомляє ОТУ "Харків".
"У Вовчанську противник здійснював поодиноке переміщення особового складу з метою проведення логістичного забезпечення та поповнення поточних втрат. Відмічено збільшення використання армією РФ снарядів виробництва Північної Кореї", - написали військові.
За їх словами, поблизу Стариці противник намагався здійснити поповнення особового складу на передових позиціях. Внаслідок вогневого ураження, завданого Силами оборони, ворог зазнав втрат та відмовився від виконання завдань.
Водночас у районі населеного пункту Глибоке противник продовжував проведення внутрішньої ротації особового складу на передових позиціях, відшукуючи нові маршрути пересування.
- На російсько-українському фронті протягом минулої доби відбулося 172 бойових зіткнень. Найбільше атак окупантів Сили оборони відбили на Покровському та Курахівському напрямках.
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