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У ЗСУ переглянули потребу в мобілізації 500 тис. людей, - Сирський

29 березня, 2024 п'ятниця
10:07
Війна з Росією Олександр Сирський, Рустем Умєров

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що наразі потреба в мобілізації 500 тисяч військових суттєва зменшилася

Про це він заявив в інтерв'ю "Укрінформу".

"Після перегляду наших внутрішніх ресурсів та уточнення бойового складу Збройних сил ця цифра була суттєво зменшена. Ми очікуємо, що у нас буде достатньо людей, здатних захищати Батьківщину. Йдеться не лише про мобілізованих, але й про добровольців", - заявив Сирський.

Водночас він наголосив, що тому, що "люди - не роботи". Ті захисники, які прийшли до ТЦК у лютому 2022 року, потребують відпочинку та лікування.

"Достатньо згадати, що бойова 110-та бригада була задіяна на Авдіївському напрямку від початку повномасштабного вторгнення. Їм треба відновитися і відпочити, і це – об’єктивна необхідність. І таких частин чимало", - додав головнокомандувач.

Наразі, за словами Сирського, в Україні переглядають чисельність певних частин, які не беруть участі у бойових діях, на підставі аудиту їхньої діяльності. 

Що відомо про мобілізацію в Україні

19 грудня президент Володимир Зеленський на пресконференції за підсумками 2023 року заявив, що Генштаб звернувся з питанням мобілізації додаткових 450-500 тис. українців.

25 грудня 2023 року Кабмін вніс до Ради законопроєкт про вдосконалення процедури мобілізації.

8 січня на засіданні Комітет Верховної Ради з питань антикорупційної політики визнав урядовий законопроєкт про мобілізацію таким, що містить корупційні ризики.

11 січня законопроєкт про мобілізацію повернули уряду на доопрацювання без розгляду в парламенті.

Омбудсмен Дмитро Лубінець стверджує, що деякі положення законопроєкту про мобілізацію порушують Конституцію, міжнародні зобов'язання України та права людей. 

Наприкінці січня уряд вніс до Ради оновлений законопроєкт про мобілізацію. Однак комітет ВР з питань антикорупційної політики на засіданні 5 лютого знову визнав документ таким, що містить корупційні ризики.

Верховна Рада України на засіданні 6 лютого підтримала продовження воєнного стану та загальної мобілізації ще на 90 днів – до 13 травня 2024 року.

7 лютого ВР підтримала в першому читанні урядовий законопроєкт №10449 про посилення мобілізації.

Теги:
Україна
ЗСУ
мобілізація
Олександр Сирський
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