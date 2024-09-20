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Україна може отримати списані австралійські танки Abrams, - ЗМІ

Катерина Ганжа
20 вересня, 2024 п'ятниця
19:41
Війна з Росією танк Аbrams M1

Незабаром українські військові можуть отримати на озброєння списані австралійські танки M1A1 Abrams

Зміст

Про це пише видання Sydney Morning Herald.

Зазначається, що уряд Австралії спільно з адміністрацією президента США Джо Байдена працює над планом їх відправки на поле бою. Раніше здавалось, що Австралія не планує надавати танки, але співпраця зі Сполученими Штатами відкриває можливість перегляду цього рішення.

У виданні також додають, що українська спільнота в Австралії була обурена тим, що списану військову техніку, включно з патрульними машинами далекої дії та надувними човнами, продавали на онлайн-аукціоні, замість того, щоб відправляти її в Україну.

Пітер Ліхі, який обіймав посаду командувача австралійською армією з 2003 по 2008 рік і координував введення танків M1A1, підтримав ідею передати Україні списані танки.

"Я здивований, чому ці танки досі не запропоновані Україні. Вони хоч і виводяться з експлуатації, але це високоякісна техніка, яка має обслуговування та запчастини, а українці їх дуже потребують", - сказав він.

Ліхі додав, що Австралія має завантажити танки на корабель і доправити в Україну.

"Я б безумовно не хотів бачити, як ці криваві штуки знищують або закопують", - сказав він.

Посол України в Австралії Василь Мирошниченко, підкреслив, що танки є ключовим елементом сухопутної оборони.

"Наші солдати їх потребують і з радістю використають, якщо Австралія надасть їх безпосередньо або через США", - сказав Мирошниченко.

У виданні зазначають, що Міністр оборони Річард Марлз, який в лютому виключав можливість відправки танків в Україну, нещодавно пом'якшив свою позицію.  

" Є низка можливостей, про які ми говоримо з урядом України", - заявив він.

Джерела в уряді також підтвердили, що Марлз досліджує, як реалізувати передачу танків відповідно до американських правил експорту військових засобів, додають автори.

Колишній високопосадовець Міністерства оборони Майкл Шобрідж також виступив за передачу.

"Ці танки в доброму стані. Українці ведуть війну за своє виживання, і ми повинні допомогти їм якомога швидше", - зазначив він.

  • Україна оснастила танки Abrams, надані Сполученими Штатами, додатковою бронею, аби протистояти російським атакам.
Теги:
Світ
Австралія
Військові новини
допомога Україні
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