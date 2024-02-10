Україна повернула ще одну дитину з тимчасово окупованої території

Про це повідомили в Мінреінтеграції.

Зазначається, що у грудні 2023 року до Мінреінтеграції звернулася жінка, яка просила допомогти повернути з тимчасово окупованої території Запорізької області її малолітню доньку.

"На момент початку повномасштабної війни дівчинка гостювала там у своїх бабусі та дідуся. Виїхати одразу вони не могли, оскільки бабуся була тяжкохворою. Перевозити її не було можливості. Забирати дівчинку самотужки батькам теж було ризиковано", - йдеться у повідомленні.

Проте, коли бабусі не стало, жінка звернулася по допомогу. Повернення відбувалося в межах проєкту "Шлях додому". Завдяки спільним зусиллям з "Українською мережею за права дитини" в межах проєкту вже вдалося повернути 56 дітей.