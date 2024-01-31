Українські бійці вночі знищили 14 із 20 "шахедів"

Про це пишуть Повітряні сили.

"У ніч на 31 січня 2024 року противник атакував 20 ударними БПЛА типу Shahed-136/131 з напрямків: Приморсько-Ахтарськ, Курськ - РФ, Чауда та трьома балістичними ракетами "Іскандер-М" з Криму та Воронезької області", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що українські сили знищили 14 ворожих дронів у межах Миколаївської, Запорізької, Дніпропетровської, Кіровоградської та Харківської областей.