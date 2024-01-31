Українські бійці вночі знищили 14 із 20 "шахедів"
Російські окупанти в ніч проти 31 січня намагалися атакувати територію України ударними безпілотниками. Натомість українська ППО знищила 14 із 20 дронів
Про це пишуть Повітряні сили.
"У ніч на 31 січня 2024 року противник атакував 20 ударними БПЛА типу Shahed-136/131 з напрямків: Приморсько-Ахтарськ, Курськ - РФ, Чауда та трьома балістичними ракетами "Іскандер-М" з Криму та Воронезької області", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що українські сили знищили 14 ворожих дронів у межах Миколаївської, Запорізької, Дніпропетровської, Кіровоградської та Харківської областей.
- Ввечері вівторка, 30 січня, російські терористи обстріляли Харків "шахедами".
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