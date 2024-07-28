Українські дрони на аеродромі "Оленья", пожежа в Туапсе та вибухи в тимчасово окупованому Криму: де в росіян вибухало та палало цього тижня

Більше про "бавовну" в Росії та на тимчасово окупованих територіях – у тижневому огляді Еспресо.

Уражений стратегічний бомбардувальник Ту-22М3 на аеродромі "Оленья", атака дронів на аеродром "Дягілєво" в Рязані та пожежа на нафтобазі в Туапсе

У понеділок, 22 липня, російське міністерство оборони заявило про нібито знищення 47 безпілотників над Ростовською областю, а також про атаку на низку інших регіонів. Зазначалося, що всього російські сили ППО знищили 75 дронів: 47 – над Ростовською областю, 17 – над акваторією Чорного та Азовських морів, 8 – над Краснодарським краєм, а також по одному – над Смоленською, Білгородською та Воронезькою областями. А тим часом в Туапсе горіла нафтобаза. В оперативному штабі Краснодарського краю заявили, що уламки дронів пошкодили інфраструктуру нафтопереробного заводу в Туапсе. Проте жертв не було. Операцію проводило Головне управління розвідки, як стверджує низка джерел. Близько 90% продукції цього НПЗ Росія намагалася постачати на експорт і це вже третя атака на цей нафтопереробний завод, зауважує військовий експерт Сергій Згурець. Попередні були в січні й травні цього року, ППО навколо цього заводу як не було, так і немає.

Угруповання сил і засобів Військово-Морських сил ЗСУ та підрозділи інших складових Сил оборони у вівторок, 23 липня, "завдали суттєвих пошкоджень ворожому порому "Словʼянин" у порту Кавказ в Краснодарському краї. "Черговий результат скоординованих дій Сил оборони: в порту Кавказ суттєво пошкоджений паром окупантів... "Словʼянин" – третій і останній залізничний паром, який РФ мала у зазначеному регіоні", – підкреслили у Генштабі. За словами губернатора Веніаміна Кондратьєва, серед членів екіпажу і співробітників порту є постраждалі та загиблий.

А вже в ніч проти 27 липня РФ заявила про масовану атаку безпілотників на Брянську область. Російське міністерство оборони говорило про нібито збиття 21 безпілотника над територією області. Губернатор Брянської області РФ Олександр Богомаз сказав, що, мовляв, шість безпілотників збили над Вигоницьким районом, три безпілотники – над територією Трубчевського району, по одному – над Карачевським, Брасовським і Брянським районами. За його словами, постраждалих та руйнувань нібито не було.

Опісля, у суботу, 27 липня, близько 5-ї ранку Росія поскаржилась на атаку безпілотників по аеродрому "Дягілєво" у Рязані. Нібито працювала ППО. За даними Mash, аеродром атакували сім безпілотників. За словами очевидців, гул моторчиків було чути близько 5-ї ранку, а ціллю набито було вдарити по аеродрому. Згодом у міноборони РФ заявляли про збиття семи безпілотників, звинувативши в атаці Україну.

Також у суботу, 27 липня, дрони Головного управління розвідки Міноборони уразили стратегічний бомбардувальник Ту-22М3 на аеродромі "Оленья" у Росії. "Внаслідок операції ГУР МО поблизу Оленєгорська на військовому аеродромі "Оленья" в місці базування стратегічної авіації російських окупантів уражено дальній надзвуковий бомбардувальник-ракетоносій ТУ-22М3", – повідомили джерела. І разом із тим у ГУР також підтвердили інформацію щодо збиття трьох вертольотів у Росії 21 та 24 липня, зазначаючи, що 24 липня 2024 року на аеродромі "Кряж" у Самарі згорів військовий багатоцільовий гелікоптер Мі-8. Крім того, 21 липня 2024 року, у населеному пункті Томіліно під Москвою вогневого ураження зазнали ще два вертольоти держави-агресора - ударний Мі-28 та багатоцільовий Ка-226.

Фото: ГУР МО

Вибухи у тимчасово окупованому Криму, пожежа на аеродромі "Саки"

Російське міністерство оборони 25 липня заявило про збиття 11 безпілотників над окупованим Кримом. Також ППО РФ нібито знищила 2 морські дрони у Чорному морі. Зазначалося, що російські сили протиповітряної оборони знищили 4 безпілотники над тимчасово окупованим Кримом. Водночас російське міноборони стверджувало, що сили ППО знищили і 2 морські дрони в акваторії Чорного моря.

У ніч проти 26 липня в тимчасово окупованому Криму знову пролунали вибухи – Сили оборони уразили аеродром "Саки" в Новофедорівці. Місцеві мешканці повідомили про пожежу на аеродромі "Саки" в Новофедорівці, там також чути детонацію боєприпасів. Крім того, вибухи було чути в районі Окунівки та в Сімферополі. Також "Кримський вітер" надав відео з роботою російської ППО біля Євпаторії. Водночас туди поїхали пожежні автівки та швидка допомога. Згодом стало відомо, що Сили оборони України знищили винищувач Су-30СМ російського окупаційного війська.

Фото: відкриті джерела

Думки експертів

На думку Британської розвідки, удар по порому "Слов'янин" у порту Кавказ, ймовірно, спричинить подальші логістичні проблеми для Росії в постачанні своїх окупаційних сил на півдні України.

"Удар майже напевно спричинить Росії подальші матеріально-технічні проблеми з постачанням її окупаційних сил на півдні України та регіонального експорту зрідженого нафтового газу", – впевнені британці.

Експерт з авіації, провідний науковий співробітник Державного музею авіації Валерій Романенко зазначив, що, якщо посередині злітно-посадкової смуги утворюється вирва, то аеродром не працюватиме, тому ударів потрібно завдавати по злітно-посадкових смугах аеродромів у РФ.