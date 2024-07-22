Атаки українських дронів на РФ та ситуація на Покровському напрямку. Колонка Сергія Згурця

Удари українських дронів по Росії

Сьогодні вночі далекобійні ударні безпілотники здійснили масовану атаку по низці об'єктів на території Російської Федерації. Російське міноборони "героїчно" відзвітувало про те, що збило майже 80 дронів, мовляв, 47 було ліквідовано над Ростовською області, по одному над Білгородською, Вороновської та Смоленською, вісім над Кубанню і 17 дронів над Чорним та Азовським морями. Думаю, згодом ми побачимо реальні наслідки цих атак, але щонайменше два БПЛА влучили у ціль, згідно з фото і відео.

Насамперед це нафтопереробний завод у Туапсе (Краснодарський край). Було дві хвилі з використанням дронів, є відео, де помітно, як безпілотник повільно знижується і заходить на ціль, а потім відбувається вибух. Загалом повідомляється принаймні про вісім БПЛА, які атакували НПЗ. Ступінь ураження об'єкта поки уточнюється. Операцію проводило Головне управління розвідки, як стверджує низка джерел. Близько 90% продукції цього НПЗ Росія намагалася постачати на експорт і це вже третя атака на цей нафтопереробний завод. Попередні були в січні й травні цього року, ППО навколо цього заводу як не було, так і немає - що власне добре.

Друга ціль, яка була атакована українським дроном - це аеродром Морозовськ Ростовської області. Це приблизно 300 км від поточної лінії фронту, там базується 559-й російський бомбардувальний авіаційний полк з Су-34 і Су-24. Є кадри задимлення цього летовища та влучення. Місцеві повідомляли про вісім вибухів. У квітні це летовище також було атаковано дронами, які керувалися фахівцями СБУ та Збройними Силами України внаслідок чого тоді вдалося знищити чи пошкодити щонайменше 6 літаків.

Звіт аналітиків RUSI про контрнаступ ЗСУ тогоріч

На тлі цих системних атак українськими БПЛА по ворожих цілях у глибині російської території, варто згадати про доповідь Royal United Services Institute (RUSI). Цей авторитетний інститут в Британії здійснює аналіз бойових дій. Днями інститут випустив звіт щодо причин неуспіху українського контрнаступу у 2023 році, написаний у співпраці з Генштабом Збройних Сил України. Там прямо вказано, що для України відновлення наступальних операцій у найближчому майбутньому не є доцільним. Чому? Якщо коротко, то стверджується, що у поточних реаліях, коли не вистачає озброєння для 14 бригад резерву, коли ворог продовжує штурмувати, коли ворог не має браку в людських ресурсах і поки блокується використання деяких видів закордонного озброєння на повну дальність, то ще один контрнаступ в цих умовах може бути лише невдалим дублем, вважають експерти британського інституту RUSI.

Зазначається, що поки йде накопичення необхідних ресурсів для наступальних дій на перспективу, Україна має використовувати стратегію завдавання максимальних втрат Росії на полі бою і в тилу. Адже здатність Кремля продовжувати агресію спирається на фінансові резерви, які йдуть на оплату військам та випуску зброї. Тому такі удари, які здійснювали українські дрони по нафтопереробних заводах чи по об'єктах ВПК Росії в глибині є тими складовими війни на виснаження, які Україна має ефективно реалізувати цьогоріч. Водночас треба набирати війська, оснащувати їх, готувати довше і якісніше з урахуванням реалії на полі бою.

Ситуація на Покровському напрямку

Учора на полі бою було 117 бойових зіткнень і 39 припали на Покровський напрямок. Ми знаємо, що 19-20 липня противнику вдалося зайти у зруйнований населений пункт Прогрес. Це дещо впливає на ситуацію на цій ділянці.

Начальник служби зв’язків з громадськістю 110-ї окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка Іван Сєкач розповів, що ворог продовжує повзучий наступ, кожну позицію він видирає з великою кров'ю.

"Зараз події змістилися трохи північніше, бо цей виступ, де стоїть саме наша бригада на напрямку Новоолександрівка, дуже незручний противнику, бо він прострілюється з обох флангів. Також працюють безпілотні FPV. Там дуже незручно, є пагорб і тому вони можуть далі просуватися. Зараз вони намагаються вирівняти фронт і тому північніше почалося більше таких подій. Вони більше туди кидають техніки, але ж і на нашому напрямку зайшла свіжа бригада противника. Скоріш за все це якась десантура, бо у них на озброєнні є БМП-3, також "Крокодили" - це броньовані КРАЗи. Недавно вони спробували провести штурм, дуже швидко намагалися пройти, їм трошки вдалося проскочити нашу першу лінію оборони, але з сімох машин приїхали назад тільки три, всі були знищені", - розповів військовий.

За його словами, головною проблемою на Покровському напрямку зараз є те, що противник має перевагу у кількості особового складу. Тому відбуваються малі штурми, тоді стріляти артилерією по двох окупантах недоцільно, а FPV-дрони не всюди можуть долетіти.

Щодо траси Покровськ-Костянтинівка неподалік Воздвиженки, де просувається ворог, Сєкач розповів, що дорога проїзна, але є проблеми з російськими FPV-дронами та КАБами, які вже туди дістають, нині противник артилерію там не використовує.

"Там такий рельєф незручний, вони вперлися у Воздвиженку, я там був. І пагорб прикриває з одного боку озеро і вони не можуть розширитись ні вліво, ні вправо, бо це їм не вигідно. Вони намагаються з Прогресу, знизу проходити. Тобто противник діє по принципу - де у нього виходить, там він просувається, де впирається, починає зменшувати ресурси", - пояснив начальник служби зв’язків з громадськістю 110-ї окремої механізованої бригади.

По техніці у ворога на Покровському напрямку відчувається дефіцит, тому вони не часто її використовують. Ворогу піхоти не бракує, як, до прикладу, українській армії.

Сєкач пояснив, що Сили оборони використовують дистанційне мінування за допомогою БПЛА Vampire та інженерних військ, проте лінія фронту наскільки рухома, що дуже багато і роботи. Також почались проблеми з кількістю засобів мінування: "Є нове напрацювання, яке вже застосовують, вони дуже дієві, але їх наразі не велика кількість. Якби було більше, то противнику було б на багато важче просуватися".

Ще однією проблемою є КАБи ворога. Кожні 30 хвилин прилітають авіабомби, як по лінії фронту, так і по цивільній інфраструктурі, зокрема по навчальних закладах. Начальник служби зв’язків з громадськістю розповів, що українських військових там немає.

Попри втрати літаків Су-25 РФ також продовжує їх використовувати. Ситуацію ускладнюють й розвідувальні безпілотники: "Треба відпрацьовувати, бо вони літають, як у себе вдома. Іноді концентрація летючих розвідників Supercam, Орлан може досягати 20 одиниць на 20 км, тобто кожен кілометр проглядається. Це заважає працювати нашій артилерії, бо вони зроблять засічки по нас. Дуже великі проблеми з цим і поки наразі немає вирішення, не розуміємо як вирішувати, бо збивати ЗРК - це дуже багато коштує, а різниця в 30 тисяч доларів приблизно, тобто одного збиття".

Уночі у зоні роботи 110-ї окремої механізованої бригади спокійніше, проте штурми тривають. Ворог виходить переважно о п'ятій годині ранку у сутінках, коли тепловізійний дрон починає гірше бачити, а денний дрон ще погано показує. Такої тактики дотримуються і наші бійці, зокрема для ротацій. Водночас окупанти затихають удень, а ввечері знову активізуються.

"Це не спецназ, це звичайна піхота, щодо десантників, вони не призначені воювати в полях. Тобто їм треба підтримувати ініціативу, треба продовжувати б наступ, а вони використовують всі свої резерви. Те, що з'явилася саме нова техніка, я зробив на цьому акцент, це означає, що старої вже не вистачає і вони кидають останні ресурси. Усі ми розуміємо зовнішньополітичну ситуацію у світі, що розвивається, їм потрібна ініціатива, вони будуть намагатися використовувати це в перемовинах, які готуються", - пояснив військовий.

Щодо мобілізації, він сказав: "Дійсно перша хвиля, можна сказати, це невелика кількість осіб, яка надійшла вже до бригади. Там з 13 червня трохи змінилася система набору, але вона діє. З приводу кого нам не вистачає - це болісне питання. Нам не вистачає піхоти, дуже не вистачає, бо велика кількість поранених і дуже великий потік особового складу вибуває зі строю, через важкі бої. Рекрутинг тут, на жаль, не допоможе, небагато людей піде саме у піхоту. Тому основне поповнення ми продовжуємо отримувати через ТЦК".