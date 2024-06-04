Унаслідок російської агресії в Україні загинула 551 дитина, - Офіс генпрокурора
Через збройну агресію Росії в Україні станом на 4 червня загинула 551 дитина та понад 1 368 дітей зазнали поранень різного ступеня тяжкості
Про це повідомляє Офіс генпрокурора.
Найбільше дітей постраждало в Донецькій області - 536, Харківській - 389, Херсонській - 152, Дніпропетровській - 143, Київській - 130, Запорізькій - 108, Миколаївській - 107.
Зокрема, в Офісі генпрокурора додали, що 3 червня внаслідок обстрілу Донеччини загинув 12-річний хлопчик. Також сьогодні, 4 червня, внаслідок обстрілу Дніпра травмовано двох хлопчиків: одному 1 місяць, а іншому 17 років.
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