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Під час окупації Херсона російські військові вивезли до РФ дитячий будинок, - NYT

3 червня, 2024 понедiлок
11:57
Суспільство

Російські військові викрали до РФ 46 дітей із Херсона під час окупації міста. Багатьох із них тепер можуть усиновити в Росії

Зміст

Про це йдеться у статті The New York Times.

Журналісти відстежили, як ціла мережа російських посадовців і політиків, пов’язаних із партією Володимира Путіна, проводила кампанію з переміщення (а фактично - викрадення) українських дітей.

У Будинку дитини перебували немовлята й діти до п’яти років, дехто з них мав серйозні вади. Діти не були сиротами, в деяких з їхніх батьків були обмежені батьківські права. Інша частина дітей була вилучена з неблагополучних родин або покинута.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії пастор місцевої церкви дізнався про скрутне становище Будинку дитини та переконав персонал перевезти дітей до його церкви, де він міг би принаймні забезпечити їх теплом, світлом та їжею.

Проте 25 квітня 2022 року російські посадовці знайшли дітей і примусово вивезли їх майже за 300 км від дому, при цьому весь час знімаючи дітей для пропагандистських роликів. 

Згодом директорка закладу Олена Корнієнко та одна з виховательок Наталя Лукіна відмовилися співпрацювати з окупаційною владою та звільнилися із закладу, оскільки не хотіли брати участь у тому, що з дітьми могли зробити російські посадовці.

Окупаційна влада призначила новою очільницею закладу Тетяну Завальську - одну з педіаторок закладу, яка не приховувала своїх проросійських поглядів. Невдовзі дитячий будинок зареєстрували в російській системі.

21 жовтня 2022 року до Будинку дитини під’їхали карети швидкої та автобуси з буквою "Z". "Одне за одним пролунали імена 46 дітей. Після цього їх, одягнених у зимові куртки, занесли в автобуси й карети швидкої", - йдеться в матеріалі.

За інформацією журналістів, дітей перевезли у Сімферополь і розділили між двома дитячими закладами. Співробітників одного з них, "Йолочки", раніше звинувачували в неналежному догляді за дітьми.

Журналісти The New York Times проаналізували дописи в російських соціальних мережах, отримали доступ до фото, відео, текстових повідомлень і документів. На думку фахівців у галузі права, те, що відбулося з дітьми, може становити воєнний злочин.

Зазначається, що щонайменше семеро дітей з херсонського Будинку дитини повернулися до України за сприяння української влади та посередників з Катару. Серед них - Анастасія та Микола Володіни, чия мати в лютому цього року їздила по них у Москву.

"Пізніше Анастасія померла в українській лікарні, лише через кілька тижнів після того, як їй виповнилося шість років. Лікар назвав причиною її смерті епілептичний напад. Микола перебуває під опікою Української держави, поки його батьки чекають рішення суду стосовно своїх батьківських прав", - йдеться в матеріалі.

Решта викрадених херсонських дітей усе ще залишаються під владою Росії.

  • Україна повернула п'ятьох вихованців Новопетрівського інтернату Миколаївської області, яких окупанти депортували до Росії

Теги:
Україна
Крим
Херсон
полонені
Війна з Росією
окуповані території
окупанти
воєнні злочини Росії
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