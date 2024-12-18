В ISW пояснили, чому росіяни приховують участь військових КНДР у бойових діях проти України

Про це пише Інститут вивчення війни.

Американські аналітики звернули увагу, що Пентагон 16 грудня підтвердив загибель північнокорейських військових в ході бойових дій проти України в Курській області.

Водночас президент України Володимир Зеленський заявив, що російські військові намагаються приховати присутність бійців з КНДР, забороняють їм показувати обличчя під час навчання у РФ та "маскують" їх під бурятів.

ISW констатував, що російські офіційні особи та пропагандисти не визнають присутність північнокорейських сил у Росії або їхню участь у бойових діях у Курській області.

"Кремль й надалі уникатиме повідомлень про розгортання північнокорейців у Курській області, оскільки це підтверджує, що Росії потрібні іноземні війська, щоб відвоювати свою власну територію та спростує заяви Володимира Путіна про те, що українське вторгнення в Курську область призвело до зростання кількості охочих завербуватися до російської армії", - дійшли висновку в Інституті вивчення війни.

Що відомо про участь КНДР у війні на боці РФ

Підрозділи північнокорейської армії, які РФ залучила до війни проти України, 13 грудня привели в стан готовності. Про це повідомило Головне управління розвідки Міноборони України. У відомстві зазначили, що командуванню підрозділів КНДР наказали взаємодіяти із суміжними російськими підрозділами, які ведуть бойові дії на Курщині. Також військові з Північної Кореї днями отримали додаткові запаси продовольства. Частину з них приховано перекидають до лінії фронту цивільними вантажівками, які нагадують автомобілі доставлення води.

14 грудня Володимир Зеленський вперше офіційно заявив про участь бійців КНДР в наступальних діях на українські позиції в межах Курщини і "помітні втрати" з їхнього боку.

Того самого дня українська військова розвідка ГУР назвала чисельність перших втрат вояків із КНДР – 200 осіб. За інформацією розвідників, після втрат у штурмах на Курщині підрозділи армії КНДР доукомплектовують свіжим особовим складом для продовження активних бойових дій.

Зеленський заявив про "багато деталей" щодо знищення військових з Північної Кореї на фронті у Курській області.

Офіційний представник Пентагону генерал-майор Патрік Райдер підтвердив загибель військових Північної Кореї в боях у Курській області РФ.