В Харкові активізувались "ждуни" Росії, - депутатка облради Куц

Про це вона розповіла в етері Еспресо

"Щодо любителів Росії, то їх у Харкові багато, на жаль. Вони є й трішки притихли. Втім, те що я спостерігаю, то останнім часом вони трішки активізувались. Особливо ті, хто відвідують церкви московського патріархату. У Харкові, якщо відверто, дискримінована українська церква. Церкви ПЦУ в Харкові розташовані десь на околицях і до них добратися не дуже легко", - розповіла Куц.

На думку Куц, ймовірно Росія готується до нових спецоперацій проти України

"Відвідувачі УПЦ МП раптом знову почали говорити про дружбу з Росією. Вони довгий час мовчали. Тому складається враження, що їх підключають та активують саме зараз. Ймовірно, РФ готується до нової інформаційної спецоперації", - додала вона.