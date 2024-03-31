В Харкові активізувались "ждуни" Росії, - депутатка облради Куц
Депутатка Харківської обласної ради Галина Куц розповіла, що в місті останнім часом різко активізувались любителі дружби з Росією
Про це вона розповіла в етері Еспресо
"Щодо любителів Росії, то їх у Харкові багато, на жаль. Вони є й трішки притихли. Втім, те що я спостерігаю, то останнім часом вони трішки активізувались. Особливо ті, хто відвідують церкви московського патріархату. У Харкові, якщо відверто, дискримінована українська церква. Церкви ПЦУ в Харкові розташовані десь на околицях і до них добратися не дуже легко", - розповіла Куц.
На думку Куц, ймовірно Росія готується до нових спецоперацій проти України
"Відвідувачі УПЦ МП раптом знову почали говорити про дружбу з Росією. Вони довгий час мовчали. Тому складається враження, що їх підключають та активують саме зараз. Ймовірно, РФ готується до нової інформаційної спецоперації", - додала вона.
- 28 березня начальник пресслужби 15-го мобільного прикордонного загону ДПСУ (штурмова бригада Гвардії наступу "Сталевий Кордон") Іван Шевцов повідомив, що наразі Харкову не загрожує наступ РФ, але такий план у ворога ймовірно є
- У Центрі протидії дезінформації заявили, що інформація щодо нібито підготовки росіян до наступу на Харків не відповідає дійсності, цей вкид назвали кампанією пропаганди страху.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 38.92 Купівля 38.92Продаж 39.45
- EUR Купівля 42.07Продаж 42.85
- Актуальне
- Важливе