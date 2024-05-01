"Вагома втрата надходження валюти до РФ": експерт про наслідки ударів по російських НПЗ
Кандидат економічних наук, головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус зазначив, що щотижневі обсяги виробництва пального в Росії вже скоротилися на 10%
Про це він сказав у етері телеканалу "Еспресо".
"Одним з наслідків ударів по російських НПЗ було те, що з 1 березня поточного року РФ заборонила експорт окремих видів нафтопродуктів. Якщо казати про гроші, то за 2023 рік на експорті нафтопродуктів Росія заробила $75 млрд. Зрозуміло, що неповністю ця сума не зможе надійти до Росії в поточному році. Але те, що буде вагома втрата валюти необхідної для Росії - це факт", - пояснив Ус.
За словами головного консультанта Національного інституту стратегічних досліджень, щотижневі обсяги виробництва пального в Росії вже скоротилися на 10%.
"Це може призвести до того, що за певний проміжок часу може виникнути нестача пального у РФ. Росія вже пішла на заборону експорту. Також тривають розмови про те, що Росія буде купувати пальне у Білорусі та Казахстану. І це є додатковим тиском на російський бюджет, який вже має дефіцит", - наголосив Ус.
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