Використовують підтримку з повітря та артилерії: на півночі російські ДРГ змінили тактику дій

Про це заявив речник ОТУВ "Сіверськ" Вадим Мисник в етері телемарафону.

"Сприятливі умови для ДРГ - саме той рельєф, який у нас на північному кордоні, і вони полюбляють діяти саме під час складних погодних умов. Але це не зовсім так працює. Зараз тактика застосування - це підтримка з повітря, має бути розвідка БПЛА, підтримка FPV-дронами та артилерією. Так зараз працюють ДРГ", - розповів він.

Також речник підкреслив, що окупанти можуть поруч завдавати відволікаючі удари з метою прикривати дії ДРГ своїм вогнем.

"Це застосування або просто перевірити нашу оборону, або здійснювати якісь терористичні дії на кордоні проти місцевого цивільного населення, або це передумови певних наступальних дій. Саме від цього залежить активність застосування ДРГ", - додав Мисник.

За його словами, у 2024 році ключовим моментом у роботі ворожих ДРГ стало застосування FPV й ударних дронів. Речник наголосив: на прикордонні також зафіксовано збільшення використання дронів на оптоволокні.

"Якщо ще кілька місяців тому ударний БПЛА типу Shahed вони використовували в темну пору доби, то зараз це може бути і вдень, і вранці. Вони наразі дуже активно використовують такі дистанційні засоби ураження. Що стосується артилерії, то це міномети, які легше перебазувати або замаскувати", - пояснив він.