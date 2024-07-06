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Війна з Росією: хроніка
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Віталій Портников назвав умови, за яких російсько-українська війна завершиться назавжди

6 липня, 2024 субота
19:39
Війна з Росією Віталій Портников

Журналіст Віталій Портников вважає, що Україна має отримати дієві гарантії безпеки та стати членом НАТО, щоб завершити війну з Росією назавжди

Зміст

Таку думку він висловив у етері Еспресо.

"Якщо Україна буде достатньо отримувати зброї від своїх партнерів, то ми дійсно можемо зупинити Росію, принаймні їхні наступальні дії. Також ми можемо почати власні наступальні дії. Втім, уявімо собі: ми отримали зброю, зупинили просування росіян і навіть відвоювали частину окупованих територій. Потім у США змінюється президент, чи навіть не президент, а просто Республіканська партія знову починає затягувати питання щодо надання Україні військової допомоги. Ще пів року потягнули час, потім знову не дали допомогу. За цей час росіяни знову почали наступ. Скільки часу це має продовжуватись?! Де закінчення війни, яке ми так хочемо побачити?! Тобто, виходить, що Захід вбачає закінчення війни у виснаженні Росії. Тому, якщо закінчення війни передбачається лише в тому наскільки ефективно Захід готовий нам допомагати, то виснаження РФ може бути не постійним. Сьогодні вони нам допомагають, а завтра ні. І РФ знову починає свої наступальні дії. З цього випливає, що ми постійно повинні стежити за виборами у наших союзників, оскільки в них може змінитись позиція. Це не може продовжуватись нескінченно", - пояснив Портников.

За словами журналіста, єдиною гарантією безпеки для України є членство в НАТО.

"Саме тому я наголошую, що моя формула закінчення війни більш логічна. Зокрема, надання Україні ефективних гарантій безпеки. Тобто, на Заході мають визначитись, що це не має відбуватись так, як відбувається. Захід має усвідомити, як закінчити цю війну. Я вважаю, що російсько-українську війну можна закінчити остаточно, коли Україна отримає дієві гарантії безпеки й стане членом НАТО. В усіх інших умовах, ця війна може повторитись через певний час. Тобто, бойові дії зупинились, і навіть ми отримаємо якийсь договір з РФ. Хто в це повірить?! Якась кількість громадян України вирішить, що це добре - жити в нейтральній країні, або навіть в статусі потенційного члена НАТО поки триває перехідний період. Гадаю, за такого сценарію ми себе не будемо почувати в безпеці. Тому, єдиний шлях закінчити цю війну назавжди - членство України в НАТО", - додав він.

  • 27 квітня ексзаступниця генерального секретаря НАТО Роуз Ґоттемюллер заявила, що питання вступу України до Альянсу буде розглянуто на липневому саміті у Вашингтоні.
  • 19 червня державний секретар США Ентоні Блінкен під час пресконференції з генсекретарем НАТО Єнсом Столтенбергом заявив, що США очікують, що до наступного саміту НАТО ще понад двадцять країн підпишуть двосторонні безпекові угоди з Україною
  • 23 червня британський кореспондент "Радіо Свобода" Олесь Ковач повідомив, що Велика Британія ініціює низку переговорів з США та Німеччиною напередодні саміт НАТО у Вашингтоні, щоб переконати їх дати Україні запрошення до Альянсу.
  • 2 липня державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що Україні слід очікувати нових оголошень стосовно посилення систем протиповітряної оборони ще, ймовірно, до Вашингтонського саміту НАТО, який відбуватиметься 9-11 липня.
Теги:
Відео
Україна
Росія
російська армія
окуповані території
окупанти
НАТО
США
Віталій Портников
вступ до НАТО
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