Військовий експерт Снєгирьов оцінив спроможність росіян стрімко просунутись у Донецькій області

Про це розповів військовий експерт, співголова ГІ "Права Справа" Дмитро Снєгирьов в етері Еспресо.

"Наразі росіяни вирішують питання виходу на адміністративні кордони Донецької області. Причому вирішують безуспішно протягом року російського наступу. Я нагадаю, наступ відбувається все ж таки з жовтня 23 року, а не з травня 24-го. Так от, максимальне просування росіян за рік російського наступу - це відповідно створені передумови для тактичних успіхів, це більша кількість особового складу, тотальна перевага противника в повітрі і головне - коефіцієнт вогневого ураження, який, на жаль, на користь окупантів. Так от, незважаючи на всі ці фактори, а також відповідну затримку військово-технічної допомоги з боку наших партнерів, максимальне просування росіян - 900 квадратних кілометрів у Донецькій області. Питання виходу на кордони Донецької області не вирішене", - розповів він.

Дмитро Снєгирьов вважає, що росіянам буде складно просуватися.

"Попереду в росіян достатньо серйозні оборонні рубежі Сил оборони України. Йдеться і про Покровську агломерацію, відповідно, Слов’янська, Краматорська агломерації - це великі промислові міста. І навіть незважаючи на те, що росіяни використовують наразі тактику флангових охоплень і так звану тактику малих котлів, себто не вв’язуються у штурмові дії безпосередньо в міській забудові, можемо говорити, що подальше просування росіян в цих промислових містах відповідно займе доволі серйозний проміжок часу. Якщо знов-таки не буде незрозумілого характеру ротацій особового складу Збройних сил України, які за дивним збігом обставин стануть відомими російським окупантам. Я нагадаю, на жаль, подібна ситуація була під час боїв за Авдіївку, Вугледар та інші проблемні ділянки фронту, після яких і стали можливі тактичні успіхи російських окупантів", - наголосив він.