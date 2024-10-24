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Військовий експерт Снєгирьов оцінив спроможність росіян стрімко просунутись у Донецькій області

Марина Клюєва
24 жовтня, 2024 четвер
10:40
Війна з Росією Війна з Росією, ЗСУ

За рік російського наступу в Донецькій області ворог максимально просунувся 900 кв. км

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Про це розповів військовий експерт, співголова ГІ "Права Справа" Дмитро Снєгирьов в етері Еспресо. 

"Наразі росіяни вирішують питання виходу на адміністративні кордони Донецької області. Причому вирішують безуспішно протягом року російського наступу. Я нагадаю, наступ відбувається все ж таки з жовтня 23 року, а не з травня 24-го. Так от, максимальне просування росіян за рік російського наступу - це відповідно створені передумови для тактичних успіхів, це більша кількість особового складу, тотальна перевага противника в повітрі і головне - коефіцієнт вогневого ураження, який, на жаль, на користь окупантів. Так от, незважаючи на всі ці фактори, а також відповідну затримку військово-технічної допомоги з боку наших партнерів, максимальне просування росіян - 900 квадратних кілометрів у Донецькій області. Питання виходу на кордони Донецької області не вирішене", - розповів він. 

Дмитро Снєгирьов вважає, що росіянам буде складно просуватися.

"Попереду в росіян достатньо серйозні оборонні рубежі Сил оборони України. Йдеться  і про Покровську агломерацію, відповідно, Слов’янська, Краматорська агломерації - це великі промислові міста. І навіть незважаючи на те, що росіяни використовують наразі тактику флангових охоплень і так звану тактику малих котлів, себто не вв’язуються у штурмові дії безпосередньо в міській забудові,  можемо говорити, що подальше просування росіян в цих промислових містах відповідно займе доволі серйозний проміжок часу. Якщо знов-таки не буде незрозумілого характеру ротацій особового складу Збройних сил України, які за дивним збігом обставин стануть відомими російським окупантам. Я нагадаю, на жаль, подібна ситуація була під час боїв за Авдіївку, Вугледар та інші проблемні ділянки фронту, після яких і стали можливі тактичні успіхи російських окупантів", - наголосив він.

  • 22 жовтня повідомлялося, що російські терористи максимально активні та кидають в бій все нові резерви, щоб якомога швидше зайти в Курахове Донецької області.
  • 23 жовтня стало відомо, що минулої доби російська окупаційна армія захопила село Новосадове Донецької області. Це вже друга окупація села з 2022 року.
Теги:
Новини
Україна
військові
російська армія
Краматорськ
ЗСУ
Донеччина
Слов'янськ
Військові новини
Покровськ
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