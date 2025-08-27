Воєнний оглядач Пехньо назвав три основні напрямки удару росіян під час осінньої наступальної кампанії
Купʼянський, Покровський та Сіверський напрямки стануть головними ділянками фронту для удару російської окупаційної армії під час їхньої осінньої наступальної кампанії
Про це в етері Еспресо воєнний оглядач Василь Пехньо.
"Великою задачею для росіян до жовтня цього року було окупація наших вузлів оборони на Донбасі й вихід на бої за Словʼянсько-Краматорську агломерацію. Серед таких вузлів оборони були і є Покровськ, Мирноград, Костянтинівка, Добропілля, Дружківка, Сіверськ, Лиман, Часів Яр та Торецьк. Всі ці міста росіяни мали протиснути й вийти на адміністративні кордони Донецької області. Це був би дуже серйозний аргумент для них. Також вони мали вийти до воріт Словʼянсько-Краматорської агломерації, щоб восени розпочати бої за цю територію. Для них дуже важливий є період, коли вже не буде зелені, не буде кущів, які вони використовують для просування своєї піхоти. Так от, коли їх не буде, росіянам потрібно зайти в межі населених пунктів, щоб там переховуватись від дронів В кінці жовтня на початку листопада поле бою стане абсолютно прозорим, а кількість і технологічність дронів стане ще більшою. Відповідно, той хто застряг в полі буде не у виграшній ситуації", - розповів Пехньо.
За словами оглядача, Покровськ, Купʼянськ, Лиман та Сіверськ стануть основними напрямками удару росіян під їхньої осінньої наступальної кампанії. Він зауважив, що їм дуже важливо зайти в ці міста до листопада.
"Росіянам критично важливо заходити в населені пункти під час цієї наступальної кампанії. Вони за літо не зайшли в жодний з них. Втім, змогли створити певні передумови для такого просування. Зокрема, це Покровськ, Сіверськ й Лиман, по Костянтинівці в них досягнень значно менше. Третьою локацією є Купʼянськ. Тому, Сіверськ, Лиман, Купʼянськ і Покровськ цілком вірогідно стануть для ворога основними для удару під час осінньої наступальної кампанії", - додав він.
- 27 серпня у Генштабі ЗСУ повідомили, що протягом доби 26 серпня на російсько-українському фронті зафіксували 173 бойових зіткнення. На Покровському напрямку українські захисники зупинили 44 штурмові дії агресора
- Біла Церква
