Воєнний оглядач Пехньо назвав три основні напрямки удару росіян під час осінньої наступальної кампанії

Про це в етері Еспресо воєнний оглядач Василь Пехньо.

"Великою задачею для росіян до жовтня цього року було окупація наших вузлів оборони на Донбасі й вихід на бої за Словʼянсько-Краматорську агломерацію. Серед таких вузлів оборони були і є Покровськ, Мирноград, Костянтинівка, Добропілля, Дружківка, Сіверськ, Лиман, Часів Яр та Торецьк. Всі ці міста росіяни мали протиснути й вийти на адміністративні кордони Донецької області. Це був би дуже серйозний аргумент для них. Також вони мали вийти до воріт Словʼянсько-Краматорської агломерації, щоб восени розпочати бої за цю територію. Для них дуже важливий є період, коли вже не буде зелені, не буде кущів, які вони використовують для просування своєї піхоти. Так от, коли їх не буде, росіянам потрібно зайти в межі населених пунктів, щоб там переховуватись від дронів В кінці жовтня на початку листопада поле бою стане абсолютно прозорим, а кількість і технологічність дронів стане ще більшою. Відповідно, той хто застряг в полі буде не у виграшній ситуації", - розповів Пехньо.

За словами оглядача, Покровськ, Купʼянськ, Лиман та Сіверськ стануть основними напрямками удару росіян під їхньої осінньої наступальної кампанії. Він зауважив, що їм дуже важливо зайти в ці міста до листопада.

"Росіянам критично важливо заходити в населені пункти під час цієї наступальної кампанії. Вони за літо не зайшли в жодний з них. Втім, змогли створити певні передумови для такого просування. Зокрема, це Покровськ, Сіверськ й Лиман, по Костянтинівці в них досягнень значно менше. Третьою локацією є Купʼянськ. Тому, Сіверськ, Лиман, Купʼянськ і Покровськ цілком вірогідно стануть для ворога основними для удару під час осінньої наступальної кампанії", - додав він.