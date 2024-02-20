"Ворог намагається спровокувати нас розстрілювати штурмовиків РФ": боєць ЗСУ про страту українських військовополонених в Авдіївці
Військовослужбовець ЗСУ Віктор Бурлик вважає, що росіяни хочуть, щоб ми поводилися з їхніми полоненими так само як і вони
Про це він сказав у етері телеканалу "Еспресо".
"Нещодавно у соцмережах було відео, як ворог намагався закріпитися на околицях Роботиного, але наші хлопці взяли близько 6 військових РФ у полон. До них не було застосовано ніякого насилля, їх спокійно забрали в полон. Можливо, ворог розуміє, що його штурмовики будуть здаватися. І задля того, щоб була пропорційна відповідь з боку українців, росіяни й розстріляли наших військовополонених", - наголосив Бурлик.
За словами військовослужбовця ЗСУ, росіяни дають нам сигнал, щоб ми також почали розстрілювати їхніх солдатів.
"Тобто росіяни нам дають сигнал, і сигнал своїм штурмовикам, що українці в полон не беруть. Кількість охочих здатися в полон з боку росіян зростає. Ворог бачить як їх тут годують, як тут до них ставляться. А росіяни хочуть, щоб ми поводилися з їхніми полоненими так само як і вони", - додав Бурлик.
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