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Війна з Росією: хроніка
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"Ворог намагається спровокувати нас розстрілювати штурмовиків РФ": боєць ЗСУ про страту українських військовополонених в Авдіївці

20 лютого, 2024 вiвторок
21:07
Війна з Росією Окупанти, кримінал, росіяни

Військовослужбовець ЗСУ Віктор Бурлик вважає, що росіяни хочуть, щоб ми поводилися з їхніми полоненими так само як і вони

Про це він сказав у етері телеканалу "Еспресо".

"Нещодавно у соцмережах було відео, як ворог намагався закріпитися на околицях Роботиного, але наші хлопці взяли близько 6 військових РФ у полон. До них не було застосовано ніякого насилля, їх спокійно забрали в полон. Можливо, ворог розуміє, що його штурмовики будуть здаватися. І задля того, щоб була пропорційна відповідь з боку українців, росіяни й розстріляли наших військовополонених", - наголосив Бурлик.

За словами військовослужбовця ЗСУ, росіяни дають нам сигнал, щоб ми також почали розстрілювати їхніх солдатів.

"Тобто росіяни нам дають сигнал, і сигнал своїм штурмовикам, що українці в полон не беруть. Кількість охочих здатися в полон з боку росіян зростає. Ворог бачить як їх тут годують, як тут до них ставляться. А росіяни хочуть, щоб ми поводилися з їхніми полоненими так само як і вони", - додав Бурлик.

  • Командування Сил оборони 17 лютого ухвалило рішення про виведення підрозділів з Авдіївки й перехід до оборони на більш вигідних рубежах.
  • Командувач Таврійського напрямку генерал Тарнавський повідомив, що під час відходу з Авдіївки "деяка кількість" українських захисників потрапила в російський полон.
  • Окупанти розстріляли 6 полонених військових, які залишились в Авдіївці на позиції Музей ("Зеніт") після відходу української армії. Побратими впізнали загиблих на відео, яке поширили росіяни у мережі.
  • Вранці 18 лютого в смузі відповідальності ОСУВ "Хортиця" російські окупанти розстріляли двох українських військовополонених.
  • 19 лютого член комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Сергій Рахманін заявив, що, на його думку, вихід ЗСУ з Авдіївки мав би відбутися раніше
  • Уповноважений із прав людини Дмитро Лубінець вимагає розслідувати обставини страти військових, яких росіяни розстріляли під час виходу ЗСУ з Авдіївки.











 

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