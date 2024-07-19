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Війна з Росією: хроніка
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Ексклюзив

Ворог підходить дедалі ближче до Куп'янської громади, - начальник МВА Беседін

19 липня, 2024 п'ятниця
08:28
Війна з Росією

Начальник Куп'янської міської військової адміністрації Андрій Беседін повідомив, що на Куп'янському напрямку ворог постійно наступає та має локальний успіх

Зміст

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"Ситуація дійсно вкрай важка. Ворог постійно наступає і, на жаль, має локальний успіх по великій смузі лінії фронту. Ворог підходить ближче до центральних частин Куп'янської громади, що призводить до збільшення кількості ударів. Вночі ворог завдав удару авіабомбою. Це була півторатонна керована авіабомба, яка влучила в центральну частину міста Куп'янськ. На щастя, людей поряд не було. Постраждала велика кількість адміністративних, приватних та офісних будівель", - наголосив Беседін.

За словами начальника Куп'янської міської військової адміністрації, тактика ворога незмінна - це терор, знищення, руйнування критичної й цивільної інфраструктури.

"Відстань від Куп'янська до Синьківки - 6 кілометрів, де ворог постійно тисне. З іншого напрямку 8 кілометрів до Петропавлівки, де противник намагається прорватися і має локальні успіхи. Тобто росіяни все ближче підходять до центральної частини населених пунктів Куп'янської громади", - зауважив Беседін.

  • Вночі 18 липня російська окупаційна армія вдарила керованою авіаційною бомбою по Куп'янському району на Харківщині. Унаслідок цього є загибла й постраждалі.
  • Російські окупанти знищили ракетою переправу через річку Оскіл для цивільних українців у Харківській області.
Теги:
Новини
Україна
російська армія
Харківщина
Військові новини
ракетний удар
Куп'янськ
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