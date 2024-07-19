Ворог підходить дедалі ближче до Куп'янської громади, - начальник МВА Беседін
Начальник Куп'янської міської військової адміністрації Андрій Беседін повідомив, що на Куп'янському напрямку ворог постійно наступає та має локальний успіх
Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".
"Ситуація дійсно вкрай важка. Ворог постійно наступає і, на жаль, має локальний успіх по великій смузі лінії фронту. Ворог підходить ближче до центральних частин Куп'янської громади, що призводить до збільшення кількості ударів. Вночі ворог завдав удару авіабомбою. Це була півторатонна керована авіабомба, яка влучила в центральну частину міста Куп'янськ. На щастя, людей поряд не було. Постраждала велика кількість адміністративних, приватних та офісних будівель", - наголосив Беседін.
За словами начальника Куп'янської міської військової адміністрації, тактика ворога незмінна - це терор, знищення, руйнування критичної й цивільної інфраструктури.
"Відстань від Куп'янська до Синьківки - 6 кілометрів, де ворог постійно тисне. З іншого напрямку 8 кілометрів до Петропавлівки, де противник намагається прорватися і має локальні успіхи. Тобто росіяни все ближче підходять до центральної частини населених пунктів Куп'янської громади", - зауважив Беседін.
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