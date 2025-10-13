Все, чим Росія могла протистояти ракетам Tomahawk, відправлено в Крим та "утилізовано" там Силами оборони, - авіаексперт Храпчинський

Таку думку висловив заступник гендиректора компанії із виробництва засобів радіоелектронної боротьби, авіаційний експерт Анатолій Храпчинський в етері Еспресо.

"Давайте почнемо насправді не стільки з того, що ми можемо запускати, скільки розвідувальних даних нам потрібно буде, щоб ми ефективно використовували (ракети Tomahawk, - ред.). Тому що Tomahawk насправді цікава ракета і вона може містити в собі раніше закладених 15 цілей. І за даталінком вже під час запуску цієї ракети можна відпрацьовувати по потрібній точці. Тобто змінювати можна ділянку, куди полетить ця ракета. І тут ми кажемо про те, що для цього потрібно буде супутниковий зв’язок, який є в американців. Додатково треба казати про те, що, наприклад, для того, щоб була ефективна ракета, вона використовувала надмалі висоти, для цього нам треба сканувати ландшафт поверхні на етапі прольоту, тобто маршруті прольоту цієї ракети. Ці дані теж є у Сполучених Штатів. На останок, можемо казати насправді щодо того, звідки ми їх будемо запускати. Німеччина замовила собі пускові становки наземного типу, які будуть передані в Німеччині в кінці 26-го року, наявних систем, знову таки, під питанням", - сказав він.

Анатолій Храпчинський зауважив, що хочеться почути від Сполучених Штатів не те, що Україні передадуть Tomahawk, якщо Росіяне піде на зменшення бойових дій, або не перейде до врегулювання війни. Хотілося б почути, що Tomahawk в Україні є і наша країна може їх застосувати, якщо Росія не припинить бойові дії.

"Але щодо технічності, щодо можливості, спроможності, я більш ніж впевнений, що наші військові дуже швидко опанують необхідні механізми для того, щоби використовувати ці ракети. Але вкотре буду казати, що це безумовно круто, що Сполучені Штати нам обіцяють такі ракети, але давайте казати про свою власну зброю, про свої можливості, тому що окрім нас цю війну точно ніхто не виграє, тому що починали ми цю війну з двох-трьох тижнів Арестовича. Зараз Арестович роздає українські землі. Зараз ми знаходимося на етапі двох-трьох тижнів Трампа. Коли Трамп почне роздавати українські землі - це питання часу. Тому, в принципі, я би казав про те, що нам потрібно більше працювати над власною зброєю і над спроможностями власної зброї для того, щоб бути більш ефективними", - зазначив він.

Також авіаційний експерт розповів, що системи протиповітряної оборони, які могли протистояти ракетам Tomahawk, росіяни перекинули в тимчасово окупований Крим, де їх утилізували Сили оборони України.

"Росія все, що могла протистояти Tomahawk, відправили в Крим, де було утилізовано силами оборони. Тому, в принципі, система протиповітряної оборони Російської Федерації - це є швейцарський сир, який дозволяє нам активно працювати і використовувати ці дірки для того, щоб наносити удари по важливих об'єктах. Росія тривалий час розгортає систему протидії проти дронів. І, звісно, що давно не перевіряли свої спроможності систем протиракетного захисту. Ну і вкотре буду казати про те, що Tomahawk - ракета, яка використовує надмалі висоти. Тобто швидкість виявлення її і швидкість перехоплення залежить від різноманітних систем протиповітряної оборони, які повинні бути насичені в регіоні. І за останній час те, що ми бачимо, насправді Москва і Ленінградська область активно насичуються різними системами для того, щоб унеможливити будь-які застосування з нашого боку зброї. Але ж знову таки Tomahawk доволі цікава ракета, яка може змінювати свою точку призначення, умовно кажучи. Не можуть відслідкувати точну точку призначення, тому це допомагає обійти систему протиповітряної оборони", - додав Анатолій Храпчинський.