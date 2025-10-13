Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Спецпроєкти
Головна Війна з Росією Все, чим Росія могла протистояти ракетам Tomahawk, відправлено в Крим та "утилізовано" там Силами оборони, - авіаексперт Храпчинський
Ексклюзив

Все, чим Росія могла протистояти ракетам Tomahawk, відправлено в Крим та "утилізовано" там Силами оборони, - авіаексперт Храпчинський

Марина Клюєва
13 жовтня, 2025 понедiлок
10:33
Війна з Росією Пуск ракети Tomahawk

Система ППО Росії - це швейцарський сир, який дозволяє Силам оборони України активно працювати і використовувати ці дірки

Зміст

Таку думку висловив заступник гендиректора компанії із виробництва засобів радіоелектронної боротьби, авіаційний експерт Анатолій Храпчинський в етері Еспресо. 

"Давайте почнемо насправді не стільки з того, що ми можемо запускати, скільки розвідувальних даних нам потрібно буде, щоб ми ефективно використовували (ракети Tomahawk, - ред.). Тому що Tomahawk насправді цікава ракета і вона може містити в собі раніше закладених 15 цілей. І за даталінком вже під час запуску цієї ракети можна відпрацьовувати по потрібній точці. Тобто змінювати можна ділянку, куди полетить ця ракета. І тут ми кажемо про те, що для цього потрібно буде супутниковий зв’язок, який є в американців. Додатково треба казати про те, що, наприклад, для того, щоб була ефективна ракета, вона використовувала надмалі висоти, для цього нам треба сканувати ландшафт поверхні на етапі прольоту, тобто маршруті прольоту цієї ракети. Ці дані теж є у Сполучених Штатів. На останок, можемо казати насправді щодо того, звідки ми їх будемо запускати. Німеччина замовила собі пускові становки наземного типу, які будуть передані в Німеччині в кінці 26-го року, наявних систем, знову таки, під питанням", - сказав він.

Анатолій Храпчинський зауважив, що хочеться почути від Сполучених Штатів не те, що Україні передадуть Tomahawk, якщо Росіяне піде на зменшення бойових дій, або не перейде до врегулювання війни. Хотілося б почути, що Tomahawk в Україні є і наша країна може їх застосувати, якщо Росія не припинить бойові дії. 

"Але щодо технічності, щодо можливості, спроможності, я більш ніж впевнений, що наші військові дуже швидко опанують необхідні механізми для того, щоби використовувати ці ракети. Але вкотре буду казати, що це безумовно круто, що Сполучені Штати нам обіцяють такі ракети, але давайте казати про свою власну зброю, про свої можливості, тому що окрім нас цю війну точно ніхто не виграє, тому що починали ми цю війну з двох-трьох тижнів Арестовича. Зараз Арестович роздає українські землі. Зараз ми знаходимося на етапі двох-трьох тижнів Трампа. Коли Трамп почне роздавати українські землі - це питання часу. Тому, в принципі, я би казав про те, що нам потрібно більше працювати над власною зброєю і над спроможностями власної зброї для того, щоб бути більш ефективними", - зазначив він. 

Також авіаційний експерт розповів, що системи протиповітряної оборони, які могли протистояти ракетам Tomahawk, росіяни перекинули в тимчасово окупований Крим, де їх утилізували Сили оборони України. 

"Росія все, що могла протистояти Tomahawk, відправили в Крим, де було утилізовано силами оборони. Тому, в принципі, система протиповітряної оборони Російської Федерації - це є швейцарський сир, який дозволяє нам активно працювати і використовувати ці дірки для того, щоб наносити удари по важливих об'єктах. Росія тривалий час розгортає систему протидії проти дронів. І, звісно, що давно не перевіряли свої спроможності систем протиракетного захисту. Ну і вкотре буду казати про те, що Tomahawk - ракета, яка використовує надмалі висоти. Тобто швидкість виявлення її і швидкість перехоплення залежить від різноманітних систем протиповітряної оборони, які повинні бути насичені в регіоні. І за останній час те, що ми бачимо, насправді Москва і Ленінградська область активно насичуються різними системами для того, щоб унеможливити будь-які застосування з нашого боку зброї. Але ж знову таки Tomahawk доволі цікава ракета, яка може змінювати свою точку призначення, умовно кажучи. Не можуть відслідкувати точну точку призначення, тому це допомагає обійти систему протиповітряної оборони", - додав Анатолій Храпчинський. 

Теги:
Новини
Світ
Україна
Росія
Крим
зброя
військові
ППО
російська армія
ЗСУ
США
Військові новини
допомога Україні
підтримка України
допомога США Україні
зброя для України
Читайте також:
мобілізація в Україні
Автор Тетяна Яворська
11 жовтня, 2025 субота
Коли допомоги можуть так і не дочекатись: звільнення військовослужбовців по догляду за родичем з інвалідністю. Пояснюємо
Автор Юрій Мартинович
12 жовтня, 2025 неділя
Початок українського флоту на Чорному морі: 108 років тому міноносець "Завидний" підняв синьо-жовтий стяг
Київ без світла, блекаут
Автор Дар'я Тарасова
11 жовтня, 2025 субота
Атака РФ на енергоінфраструктуру: частина Києва без світла, в деяких областях діють графіки, є влучання по греблі ДніпроГЕС
Київ
+8.6°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.33
    Купівля 41.33
    Продаж 41.83
  • EUR
    Купівля 48.01
    Продаж 48.68
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, понедiлок
13 жовтня
12:05
OPINION
Чи розуміємо ми природу інфляції?
11:48
Ексклюзив
антиізраїльські протести
За кордоном ізраїльтяни поводяться скромно і намагаються не говорити на івриті: журналістка з Ізраїлю про посилення антисемітських настроїв у світі
11:40
долар євро гривня валюта обмін
Курс валют на 13 жовтня: гривня послабшала щодо євро
11:15
Ізраїльтяни чекають звільнення захоплених ХАМАС заручників
ХАМАС звільнив усіх 20 живих ізраїльських заручників
10:54
Кая Каллас
Кая Каллас прибула до Києва
10:47
наслідки російських ударів по об'єктах енергетики
У восьми областях діють графіки відключень світла: ситуація в енергосистемі 13 жовтня
10:22
Дональд Трамп прилетів до Ізраїлю
Дональд Трамп прилетів до Ізраїлю
10:02
OPINION
Заберіть російського диктатора в Китай
10:00
Ексклюзив
Мирослав Кувалдін та інструментальний бліндажний ансамбль шансону
"У нас такий наказ - працювати з гітарою": Мирослав Кувалдін про Культурний десант
09:46
Огляд
світ, міжнародний огляд
Весною Орбана може замінити Мадяр, а ракети "Томагавки" – важіль тиску на Путіна. Акценти світових ЗМІ 13 жовтня
09:46
сили ППО
Сили ППО знешкодили 69 із 82 російських БПЛА
09:41
Кіліан Мбаппе, Франція - Ісландія, відбір ЧС-2026
Відбір ЧС-2026: розклад матчів та трансляцій 13 жовтня
09:34
Ексклюзив
Росія одночасно запустила два процеси: Шлінчак про плани Путіна продовжувати війну
09:05
ЗСУ, Сили оборони
За добу на фронті відбулося 149 боїв, Сили оборони зупинили 46 атак на Покровському напрямку
08:34
Оновлено
Наслідки атаки РФ на Одещину
РФ атакувала Україну ударними БПЛА: на Одещині постраждала людина
08:05
OPINION
Брехун гірший за ворога
07:40
збірна України, футбол, Україна
Україна - Азербайджан: де та коли дивитися матч відбору ЧС-2026
06:53
БМП. вбиті росіяни
РФ за добу війни в Україні втратила 1140 військових, 21 артсистему та 3 танки
06:28
Дональд Трамп, саміт НАТО в Гаазі
Трамп попередив, що може передати Україні ракети Tomahawk, якщо Путін не припинить війну
2025, неділя
12 жовтня
23:56
Володимир Зеленський під час спілкування з Fox News (12.10.2025)
Куди ЗСУ битимуть "Томагавками", наскільки ефективними є українські дрони-перехоплювачі та за яких умов Україна висуне Трампа на Нобелівську премію: що Зеленський сказав Fox News
23:23
буревій у Стрийському парку
Вночі та вранці у Києві очікується буревій
23:04
здоров'я
Світова криза здоров'я: зростання смертності серед молоді стало тривожним сигналом для людства
22:27
Геннадій Труханов у терміновому зверненні (вечір 12.10.2025)
Мер Одеси Труханов: на комісії при президенті розглянуть питання про позбавлення мене українського громадянства
21:30
Борис Нємцов
Чи треба когось з росіян вшановувати назвами вулиць і що це можуть бути за росіяни: позиція лідера руху "Деколонізація. Україна" Вадима Позднякова
21:20
Ексклюзив
Грузія, біля будівлі парламенту
Це не точка неповернення, але це крок назад, - експерт-міжнародник Іналішвілі про місцеві вибори у Грузії
20:52
Ексклюзив
крилата ракета "Tomahawk"
Якщо США передадуть Україні нові ракети, це не змінить кардинально ситуацію, але це символ рішучості Штатів, - політолог Телешун
20:48
Софія Нерсесян
Україну на Дитячому Євробаченні - 2025 представить Софія Нерсесян з піснею "Мотанка"
20:34
Румунська армія
У румун запитали "Чи зможе армія Румунії витримати 48 годин у разі нападу?": які результати опитування
20:06
Від початку серпня Укрзалізниця пережила 300 атак, на подолання наслідків кожної з них йде 4 години
20:02
OPINION
Війна як ракова пухлина
19:49
ЗСУ
"Нам треба сформувати паралельну армію на майбутнє з тих, кому зараз 16", - командир із ЗСУ Ярославський
19:23
Речник Кремля Дмитиро Пєсков
Пєсков погрожує Молдові: не повторюйте помилок "однієї держави"
19:10
Інтерв’ю
Мирослав Чех
Польський журналіст Чех: Данія прекрасно усвідомлює, що війна в Україні - це їхня війна
18:55
Ексклюзив
ЗАЕС
Росіяни хотіли на 7 жовтня зробити подарунок Путіну у вигляді Запорізької АЕС, підключеної до російської енергосистеми, - експерт Омельченко
18:39
Стрілянина у барі на Новопечерських Липках у Києві
Суперечка через дівчину в барі на столичних Новопечерських Липках закінчилася хаотичною стріляниною
18:09
Дим після прильоту КАБа у Харкові (вечір, 12.10.2025)
Росіяни ввечері 12 жовтня вдарили КАБом по Харкову
18:00
OPINION
Оксфорд офіційно дозволив Chat GPT, або Як нам вчергове не проґавити свій шанс
17:57
Оновлено
Зеленський Трамп
Зеленський вдруге за 2 дні обговорив з Трампом захист української енергетики й отримання "Томагавків"
17:30
Інтерв’ю
Майкл Карпентер
Дипломат Карпентер: Трамп тимчасово відмовився від будь-якої активної участі в переговорах щодо війни в Україні
17:26
банківські картки
В Україні буде створено реєстр дропів: тим, хто віддає свої картки ділкам, не даватимуть кредити й не платитимуть пенсії
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV