"Все, що допоможе окопатися". У Черкасах волонтери збирають військовим під Авдіївку лопати, кайла, сокири та кувалди
Волонтери "Демократичної Сокири" із Черкас повідомили, що українським військовим під Авдіївкою потрібні інструменти для риття окопів
Про це йдеться на сторінці "Демократична Сокира. Черкаси" у Facebook.
Волонтери написали, що їм прийшов терміновий запит від військових
"Хлопцям під Авдіївку треба лопати, кайла, сокири кувалди. Все, що допоможе окопатися, вгризтися в ту багатостраждальну землю. Потрібно у великій кількості і на вчора. Ми звертаємось до всіх - підкиньте грошенят, хто скільки може. Ми закупимо все необхідне", - йдеться у повідомленні.
Також закликали допомогти людей, які мають необхідні інструменти у робочому стані.
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