"Все, що допоможе окопатися". У Черкасах волонтери збирають військовим під Авдіївку лопати, кайла, сокири та кувалди

Про це йдеться на сторінці "Демократична Сокира. Черкаси" у Facebook.

Волонтери написали, що їм прийшов терміновий запит від військових

"Хлопцям під Авдіївку треба лопати, кайла, сокири кувалди. Все, що допоможе окопатися, вгризтися в ту багатостраждальну землю. Потрібно у великій кількості і на вчора. Ми звертаємось до всіх - підкиньте грошенят, хто скільки може. Ми закупимо все необхідне", - йдеться у повідомленні.

Також закликали допомогти людей, які мають необхідні інструменти у робочому стані.