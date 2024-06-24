Якби це був ATACMS, то там була б кривава баня: "Інформаційний спротив" про падіння уламків ракети російського ЗРК у Севастополі

Про це він розповів в етері Еспресо.

"По-перше, тимчасово окупований півострів Крим з 2022 року фактично є зоною бойових дій. Багато росіян, які приїхали до Криму, могли це побачити, бо саме тоді з'явився славнозвісний мем як "бавовна". І цієї "бавовни" у Криму все більше і більше. А те, що це окупована територія, що росіяни перетинають незаконно кордон України по Керченському мосту, то це одна юридична справа. Має ж бути якесь розуміння, що тут може щось прилетіти й вбити? Однак у цьому випадку, якій стався у Севастополі, є дуже цікавий момент. Росіяни не опублікували жодного доказу того, що було використано якусь українську ракету", - підкреслив Олександр Коваленко.

За його словами, тоді було опубліковане єдине фото того, що падало на голови росіян, які у той час перебували на пляжі. За залишками можна ідентифікувати зенітну керовану ракету 9М330 зенітно-ракетного комплексу "ТОР-М2" малого радіуса дії 15 км.

"Це російський комплекс малого радіуса дії і це була російська ракета. Куди вона стріляла, по чому її запускали, це невідомо. Росіяни заявляли, що українською стороною було використано ATACMS. Однак, якщо був використаний ATACMS, то доведіть. Де відповідні елементи цієї ракети, яка, умовно кажучи, впала на пляж? І якщо ми говоримо про ATACMS і те, скільки там було людей, то це б була кривава баня, а не та кількість загиблих та поранених, про яку заявляють росіяни. Бо ATACMS – дуже потужна зброя, яка знищує повністю роту, коли окупанти вишукуються для нагородження десь у Луганській області. Туди прилітає ATACMS і цієї роти нема. Отже, впала російська зенітна керована ракета 9М330", - зауважив військово-політичний оглядач.

Коваленко додав, що нещодавно у Криму був збитий російський гелікоптер К-29 і росіяни відверто заявили, що його збила їхня ППО.

"Тобто або у них не працює система "свій-чужий", або система вже загально починає глючити, або там настільки нервова ситуація серед операторів цих систем, що вони вже панічно реагують на якусь загрозу, яка до них наближається, тому запускають позаштатно ракети. А у цієї ракети, коли вона не знайшла свою ціль, спрацювала система самознищення і вона впала на голови росіян. Ось що сталося", - резюмував аналітик.