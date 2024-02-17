"З генералами так не поводяться": британський полковник Грант прокоментував відставку військового командування ЗСУ

Про це він розповів в етері Еспресо



"Я не буду коментувати заміну Залужного та його команди, оскільки це належить до компетенції президента і є стандартною практикою в кожній армії. Протягом всієї історії, під час Першої та Другої світових воєн, людей замінювали з різних причин: через моральну втому або через необхідність оновлення системи. Це нормальний процес і не є чимось незвичайним", - пояснив Грант.

Полковник наголосив, що бойові генерали не мають дізнаватись про своє звільнення зі ЗМІ

"Однак, неприйнятним є те, що деякі генерали дізналися про своє звільнення зі ЗМІ. Відповідальність верховного головнокомандувача, чи то нового головкома, як у випадку з Сирським, полягає в тому, щоб особисто, з повагою, повідомляти людям про їхнє звільнення. Неповага до звання і всієї системи є неприйнятною. З генералами так поводитися не можна. Утім будь-яку неправильну поведінку можна виправити, зокрема через принесені вибачення тим, кого це торкнулося", - додав він.

Звільнення Залужного: що відомо

29 січня у мережі з'явилась інформація про звільнення головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Проте речник президента України Сергій Никифоров заперечив це.

Водночас в ISW наголосили, що російські пропагандисти використовують чутки про звільнення або відставку головнокомандувача ЗСУ для низки інформаційних операцій, у центрі яких – внутрішні справи України.

1 лютого у колонці для CNN Залужний озвучив головні завдання на 2024 рік для Сил оборони України, що могло свідчити про його небажання залишати посаду.

3 лютого у The Washington Post із посиланням на два анонімних джерела писали, що уряд України проінформував адміністрацію президента США Джо Байдена про ймовірне рішення щодо звільнення головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

8 лютого Зеленський усе ж таки звільнив Залужного й призначив на його місце Олександра Сирського.