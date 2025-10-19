За тиждень Росія запустила по Україні понад 3270 ударних дронів, 1370 КАБів і майже 50 ракет, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський заявив, що за останній тиждень Росія запустила по Україні понад 3270 ударних дронів, 1370 керованих авіабомб та майже 50 ракет
Про це він написав на своєму Telegram-каналі.
Зеленський підкреслив, що Україна ніколи не прагнула війни і неодноразово шукала шляхи для мирного врегулювання війни, однак попри це Росія постійно гальмує цей процес, маніпулює, затягує переговори та продовжує атакувати українські міста.
"Майже щодня російські терористи здійснюють сотні атак на нашу критичну й цивільну інфраструктуру. Лише цього тижня Росія застосувала проти України понад 3270 ударних дронів, 1370 керованих авіабомб і майже 50 ракет різних типів", - зазначив президент.
За його словами, з метою зміцнення української протиповітряної оборони Україна співпрацює з партнерами, зокрема через програму PURL та інвестиції в оборонну промисловість.
Глава держави наголосив, що мир у країні можливий лише через тиск на Росію.
"Зупинити розмовами Путіна не вийде – потрібен тиск. Світ бачить, що Росія реагує на силу, отже, мир завдяки силі може спрацювати. Україна не подарує терористам жодної винагороди за їхні злочини, і ми розраховуємо на підтримку наших партнерів саме такої позиції. Потрібні рішучі кроки від США, Європи, країн G20, G7. Потрібно захистити життя. Дякую всім, хто в цьому допомагає", - підсумував Зеленський.
- У суботу ввечері, 18 жовтня, російська окупаційна армія запустила ударні безпілотники по території України. На Дніпровщині ворог поцілив по трьох багатоповерхівках, 10 людей поранено.
