Загиблі внаслідок підриву Каховської ГЕС досі лежать під завалами будинків, – влада Голої Пристані
У тимчасово окупованій Голій Пристані Херсонської області загиблі внаслідок підриву росіянами греблі Каховської ГЕС досі лежать під завалами власних будинків
Про це "Радіо Свобода" повідомила начальниця Голопристанської МВА Світлана Лінник.
За її словами, окупанти не розбирають завали.
"Не дістають, не розбирають завали, так ті руїни лишаються, тіла загиблих так і залишаються під завалами. Там дуже багато ще людей, які лежать під завалами у своїх власних оселях. Це і міське, і сільське населення. Це величезна кількість таких ось будинків і людей, які зникли, і родичі їх шукають", – сказала чиновниця.
За офіційними даними, у Голій Пристані загинуло 10 людей, проте реальна цифра може бути значно вищою, підкреслила Лінник.
"Там дуже багато буде людей, яких доведеться нам перепоховати, і ексгумацію робити, і відповідно родичів шукають тих, хто там загинув", – додала вона.
- 6 червня 2023 року російські окупаційні війська здійснили підрив Каховської ГЕС, унаслідок чого її було повністю зруйновано.
- Водночас жителів Олешок окупанти позбавили можливості евакуюватись. Люди сиділи на дахах, багато хто не мав удосталь води та їжі. Пізніше їх таки почали потроху вивозити, але в першу чергу тих, хто має паспорти РФ. За словами мера міста Рищука, багато будинків в Олешках зруйновано, а кількість загиблих установити неможливо.
- Коментуючи ситуацію в Голій Пристані та Олешках, депутат Херсонської облради Сергій Хлань 19 червня 2023 року повідомив, що кількість загиблих людей на лівобережжі окупованої Херсонщини "буде катастрофічною".
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