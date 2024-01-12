Загиблі внаслідок підриву Каховської ГЕС досі лежать під завалами будинків, – влада Голої Пристані

Про це "Радіо Свобода" повідомила начальниця Голопристанської МВА Світлана Лінник.

За її словами, окупанти не розбирають завали.

"Не дістають, не розбирають завали, так ті руїни лишаються, тіла загиблих так і залишаються під завалами. Там дуже багато ще людей, які лежать під завалами у своїх власних оселях. Це і міське, і сільське населення. Це величезна кількість таких ось будинків і людей, які зникли, і родичі їх шукають", – сказала чиновниця.

За офіційними даними, у Голій Пристані загинуло 10 людей, проте реальна цифра може бути значно вищою, підкреслила Лінник.

"Там дуже багато буде людей, яких доведеться нам перепоховати, і ексгумацію робити, і відповідно родичів шукають тих, хто там загинув", – додала вона.