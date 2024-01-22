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Війна з Росією: хроніка
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Ексклюзив

Захід може змусити Україну провести вибори, щоб підписати мирну угоду з РФ, - політолог Рейтерович

22 січня, 2024 понедiлок
22:25
Війна з Росією Володимир Зеленський та Джо Байден

Політолог Ігор Рейтерович вважає, що західні партнери можуть змусити Україну провести вибори для того, щоб нова влада погодилась на підписання мирні угоди з Росією

Таку думку він висловив в етері Еспресо

"Я гадаю, що в Офісі президента щодня думають про вибори. Там розглядають різні сценарії й варіанти. І в цій ситуації дуже цікавий аспект. Можливість проведення виборів в Україні буде залежати від інтенсивності війни й того, що конкретно буде відбуватись на фронті. Якщо ми уявимо, що через рік війна входить в максимально патову ситуацію, коли ніхто нікуди не рухається й відсутні обстріли території України, то повірте, питання виборів швидко зʼявиться знову порядку денному", - пояснив Рейтерович

Політолог вважає, що західні партнери можуть змусити Україну провести вибори, щоб змінити владу, яка буде згодна підписати угоду з РФ

"Також можна цілком уявити ситуацію, коли наші західні партнери почнуть говорити про необхідність виборів. Оскільки вони будуть вважати за необхідне провести в Україні вибори й переобрати владу, яка б змогла підписати мирну угоду з Росією. Такий сценарій буде негативно прийнятий більшістю громадян України, втім це завершить війну. В цьому можуть бути зацікавлені деякі наші партнери. Я говорю про майбутнє, на щастя, сьогодні такої критичної маси серед наших партнерів немає", - додав він.

Вибори під час війни: що відомо

У травні 2023 року очільник Парламентської асамблеї Ради Європи Тіні Кокс заявляв про необхідність провести в Україні вільні та чесні вибори, попри війну. На це секретар Ради нацбезпеки й оборони України Данілов категорично відповів: "Жодних виборів, включно з президентськими й парламентськими, в Україні під час дії воєнного стану бути не може".

У серпні віцеспікер Ради Корнієнко сказав, що є щонайменше три категорії людей, які не зможуть узяти участь у виборах. Перша категорія — біженці. За словами Корнієнка, такої кількості інфраструктури, яка дасть змогу проголосувати всім охочим, за кордоном просто немає. Друга категорія — внутрішньо переміщені особи. Тут можуть виникнути проблеми з обліком і формуванням списків. Третя категорія — військові.

7 вересня секретар РНБО Данілов сказав, що Україна програє війну, якщо проведе вибори. "Я можу сказати: щойно агітатори зайдуть в окопи — ми програємо. Не може агітація бути в окопах, а наші люди перебувають в окопах. А завдання держави досить просте — забезпечити голосування кожного", — сказав він.

Водночас низка громадських організацій виступили проти виборів в Україні під час війни, зазначивши, що формальний акт голосування не дорівнює демократії. Також 81% опитаних КМІС виступили проти виборів під час дії правового режиму воєнного стану.

3 листопада нардепка Аліна Загоруйко заявила, що в Раді готуються до виборів після війни. Своєю чергою нардеп Федір Веніславський заявив, що в разі проведення виборів президента під час війни будуть підстави сумніватися в його легітимності.

7 листопада у ЦВК заявили, що вибори під час воєнного стану проводити не можна, тож президент Володимир Зеленський виконуватиме свої обов'язки до закінчення дії цього правового режиму.

17 січня спікер парламенту Руслан Стефанчук заявив, що у питанні проведення виборів під час дії правового режиму воєнного стану ухвалено остаточне рішення

Теги:
Суспільство
Україна
вибори
вибори президента
Воєнний стан
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