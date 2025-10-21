Закріпилися на дні Дніпра: Братчук про прорив ворога на правий берег Херсонщини
Російські війська заявили про прорив на правий берег Херсонщини, однак українські Сили оборони спростували цю інформацію, зазначивши, що окупанти "закріпилися" лише на дні Дніпра
Про це в ефірі Еспресо сказав речник Української добровольчої армії Сергій Братчук.
"Херсонщина потерпає від ворожих ударів. Ворог атакує і намагається просуватися також на лівому березі. Ба більше, навіть уже "здійснив прорив" на правий берег. Не дивуйтеся, вкотре ворог намагається розганяти чергові інформаційно-психологічні спецоперації. І вчора була чергова атака, вірніше, навіть прорив на правий берег. Окупанти казали, що закріпилися. Але, наскільки мені відомо, то закріпилися на дні Дніпра. Звичайно, ворожа інформація не відповідає дійсності, і спростування вже дала наша берегова оборона", – наголосив Братчук.
Речник Української добровольчої армії також додав, що Силам оборони України вдалося знищити кілька ворожих екіпажів у районі населеного пункту Олешки на лівому березі Дніпра.
"Ці екіпажі дронів більше не будуть дошкуляти нам. Але таких екіпажів, на жаль, у ворога достатньо, щоб продовжувати тероризувати Херсонщину", – зазначив Братчук.
- Впродовж доби, 20 жовтня, на російсько-українському фронті зафіксували 202 бої. На Покровському напрямку Сили оборони відбили 76 атак ворога.
