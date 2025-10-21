Закріпилися на дні Дніпра: Братчук про прорив ворога на правий берег Херсонщини

Про це в ефірі Еспресо сказав речник Української добровольчої армії Сергій Братчук.

"Херсонщина потерпає від ворожих ударів. Ворог атакує і намагається просуватися також на лівому березі. Ба більше, навіть уже "здійснив прорив" на правий берег. Не дивуйтеся, вкотре ворог намагається розганяти чергові інформаційно-психологічні спецоперації. І вчора була чергова атака, вірніше, навіть прорив на правий берег. Окупанти казали, що закріпилися. Але, наскільки мені відомо, то закріпилися на дні Дніпра. Звичайно, ворожа інформація не відповідає дійсності, і спростування вже дала наша берегова оборона", – наголосив Братчук.

Речник Української добровольчої армії також додав, що Силам оборони України вдалося знищити кілька ворожих екіпажів у районі населеного пункту Олешки на лівому березі Дніпра.

"Ці екіпажі дронів більше не будуть дошкуляти нам. Але таких екіпажів, на жаль, у ворога достатньо, щоб продовжувати тероризувати Херсонщину", – зазначив Братчук.