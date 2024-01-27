Запас міцності є на кілька тижнів: Defence Express про протистояння атакам ворога на лінії фронту
Іван Киричевський, військовий експерт Defence Express, зазначив, що на сьогодні в українських захисників є можливість не вести всю необхідну вогневу роботу FPV-дронами
Про це він розповів у етері Еспресо.
"Запас міцності є на кілька тижнів, тому що все-таки є певна можливість не вести всю необхідну вогневу роботу FPV-дронами, використовуючи допомогу, яка була поставлена західними союзниками. Якщо дослідники відкритих джерел говорять, що на влучання FPV-дронів припадає десь 40-50% російських втрат, то не складно здогадатися, що інші 50% втрат ворога, в тому числі по бронетехніці та живій силі, це робота артилеристів, армійської та тактичної авіації, навіть інженерних військ, які можуть вчасно ставити мінні загородження", - прокоментував військовий експерт Defence Express.
За його словами, на кілька тижнів запас міцності є, але далі виникає питання – наскільки ритмічно буде надходити допомога від західних союзників, наприклад, німецькі снаряди, а також питання – що взагалі буде прийнято на 2024 рік по допомозі від США.
"Є один неприємний момент, який досі не проговорювався, але маємо проговорити. Мало того, що ми в принципі зараз живемо на 50% коштом зовнішнього фінансування, так виходить, що ми й війну ведемо на 50% виключно зовнішніми ресурсами. Можемо пригадати, що за минулий рік тільки США на $30 млрд поставили воєнної допомоги, тобто снаряди, танки та необхідні машини, це виходить еквівалент нашого воєнного бюджету, який змогли зібрати коштом платників податків. На короткостроковій перспективі у нас в принципі позиції гарні, але щодо стратегічних, то треба думати", - резюмував Іван Киричевський.
- 26 січня у Генштабі ЗСУ повідомили, що росіяни протягом минулої доби ввели активні бойові дії на Мар'їнському напрямку Донецької області. Українські бійці відбили 25 атак ворога та знищили 990 окупантів.
- 27 січня у ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ йшлося, що за минулу добу на фронті відбулося 98 бойових зіткнень. Силам оборони вдалося відбити 86 російських атак, найбільше - на Мар'їнському та Авдіївському напрямках, і ліквідувати ще 770 окупантів
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