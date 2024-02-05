Зараз один із найскладніших періодів в обороні Авдіївки, - Згурець
Директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець зазначив, що ворог, зайшовши на вулиці північної частини міста, створює ризик для траси, яка є логістичним шляхом самої Авдіївки
Про це він розповів в етері Еспресо.
"Авдіївка залишається однією з найскладніших ділянок фронту. Кількість бойових дій зростає по всьому периметру навколо міста. Раніше там було три напрямки наступу противника. Ми говорили про напрямок з півночі, де йшлося про утримання ворога в зоні Степового, це власне північні підступи до Авдіївки. Але зараз основна динаміка розвивається на півночі самого міста, де є просування противника до ділянки, яка розташована, умовно кажучи, між Коксохімом та самою Авдіївкою. Там ворог у вихідні дні здійснив певне просування, використовуючи погану погоду, через яку розвідка була ускладнена, артилерія працювала менше", - зауважив військовий експерт.
За його словами, через те, що на півночі міста ворог зайшов на вулиці, є ризик у тому, що на північних ділянках міста, де точаться бої, залишається десь півтора кілометра або менше до основної траси, яка є логістичним шляхом для самої Авдіївки.
"Зараз там ідуть активні бойові дії. Наші сили намагаються утримати позиції та вибити противника з цієї ділянки. Але крім півночі ворог, використовуючи перевагу в живій силі та техніці, так само здійснював атакувальні дії на сході, це зона Донецької фільтрувальної станції. Там відбуваються спроби противника тиснути на нашу оборону. Найскладніша ситуація – рух на Авдіївку з півночі. Далі все буде залежати від наявності сил і резервів з українського боку, активності з російської сторони. Зараз маємо один з найскладніших періодів в обороні Авдіївки, бо ворог намагається з усіх напрямків здійснювати наступальні дії. Наші захисники вже 4 місяці достатньо ефективно утримують Авдіївку та завдають противнику колосальних втрат", - резюмував Сергій Згурець.
- 3 лютого Генштаб ЗСУ інформував, що на Авдіївському напрямку відбили 20 атак ворога в районі населеного пункту Авдіївка та ще 3 атаки в районі Первомайського Донецької області
- 4 лютого у вечірньому зведенні Генштаб ЗСУ повідомив, що на Авдіївському напрямку наші захисники відбили 21 атаку в районах населених пунктів Новобахмутівка, Степове, Авдіївка та ще 10 атак біля Тоненького, Сєверного, Первомайського, Невельського Донецької області
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