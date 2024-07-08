"Застосовували все, що було": генерал-лейтенант Романенко розповів, як РФ удосконалює ракетні удари
Засновник Благодійного фонду "Закриємо небо України", заступник начальника Генштабу ЗСУ (2006-2010 рр.), генерал-лейтенант Ігор Романенко вважає, удар по Україні - це військово-політичний акт Путіна та його оточення
Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".
"Удар був спланований. Росія накопичила різні типи ракет і застосовувала все, що було. Це були аеробалістичні ракети, які росіяни запускали з МІГ-31.Також ракети запускалися з пускових наземних установок. Сучасні ракети Х-101 запускалися з повітряних платформ Ту-95МС. Також росіяни запустили старі ракети Х-22, які мають високу швидкість, з Ту-22М3. Можливо, це саме ці літаки й ракети, які ми передавали росіянам свого часу. Треба пам'ятати, хто і як це робив, і що відбувається зараз", - наголосив Романенко.
За словами генерал-лейтенанта, росіяни модернізують Х-101 та "калібри", застосовуючи теплові пастки.
"Ворог запускає їх таким чином, щоб вони летіли на низькій висоті. Вважаю, що це був військово-політичний акт Путіна та його оточення. Їм потрібно було організувати злочин широкого масштабу, щоб показати, що вони не допустять Україну до НАТО", - зауважив Романенко.
- 8 липня російська армія атакувала Київ ракетами. Унаслідок обстрілу є загиблі, кількість постраждалих і надалі зростає. 9 липня в столиці оголошено Днем жалоби.
- Крім Києва, росіяни зранку атакували й інші міста України. Зокрема, унаслідок влучань ворожих ракет на Київщині, у Кривому Розі, Покровську і Дніпрі загинули майже 20 людей, близько сотні - поранено. Еспресо.TV у режимі реального часу стежило за ситуацією.
- Також унаслідок масованої ракетної атаки росіян 8 липня у Києві повністю зруйновані або пошкоджені три трансформаторні підстанції ДТЕК.
- Військовий експерт, директор з розвитку інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Валерій Рябих зазначив, що ракета Х-101, яка влучила в Охматдит, використовувала теплові радіолокаційні пастки.
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