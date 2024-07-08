"Застосовували все, що було": генерал-лейтенант Романенко розповів, як РФ удосконалює ракетні удари

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"Удар був спланований. Росія накопичила різні типи ракет і застосовувала все, що було. Це були аеробалістичні ракети, які росіяни запускали з МІГ-31.Також ракети запускалися з пускових наземних установок. Сучасні ракети Х-101 запускалися з повітряних платформ Ту-95МС. Також росіяни запустили старі ракети Х-22, які мають високу швидкість, з Ту-22М3. Можливо, це саме ці літаки й ракети, які ми передавали росіянам свого часу. Треба пам'ятати, хто і як це робив, і що відбувається зараз", - наголосив Романенко.

За словами генерал-лейтенанта, росіяни модернізують Х-101 та "калібри", застосовуючи теплові пастки.

"Ворог запускає їх таким чином, щоб вони летіли на низькій висоті. Вважаю, що це був військово-політичний акт Путіна та його оточення. Їм потрібно було організувати злочин широкого масштабу, щоб показати, що вони не допустять Україну до НАТО", - зауважив Романенко.