Зеленський на Сумщині провів нараду з головою ОВА та Сирським: говорили про Курщину

Про це повідомляє Офіс президента.

Під час зустрічі Сирський доповів про оперативну обстановку в районах активних дій на Курщині та всій протяжності фронту. Зокрема головнокомандувач поінформував кроки з посилення оборони на Торецькому та Покровському напрямках, де армія РФ продовжує зосереджувати основні зусилля.

Також Сирський повідомив, що у Курській області ЗСУ взяли під контроль ще один населений пункт і поповнили обмінний фонд для України. Крім того, він доповів про налагодження діяльності військової комендатури на цій території.

Начальник ОВА Володимир Артюх своєю чергою розповів про ситуацію на Сумщині після початку Курської операції. Зокрема, про зменшення обстрілів зі ствольної зброї та жертв серед цивільних. Він зазначив, що це також дало змогу безпечніше відновлювати енергетичну інфраструктуру й готувати її до початку опалювального періоду.

"Під час наради обговорили координацію дій між військовими, поліцією та ДСНС у прикордонні, зокрема для організації гуманітарних конвоїв у визначені райони Курської області", - додали в Офісі президента.

Що відомо про події в Курській області

У вівторок, 6 серпня, влада Курської області РФ заявила, начебто ЗСУ намагалися прорвати російський кордон, але цьому нібито змогли запобігти. 7 серпня очільник Кремля Володимир Путін зібрав військове керівництво РФ через ситуацію в Курській області, яку він назвав "масштабною провокацією".

В цей час речниця МЗС РФ Марія Захарова закликала міжнародну спільноту "рішуче засудити злочинні атаки київського режиму на російську територію".

10 серпня президент України Зеленський назвав операцію в Курській області "витисканням війни на територію агресора". Уночі того ж дня в Брянській, Курській та Білгородській областях Росії влада ввела режим контртерористичної операції.

14 серпня стало відомо, що українські військові сформували на території Курської області РФ "санітарну (буферну) зону" для самооборони. Там планується відкрити гуманітарні коридори для евакуації цивільних, а за необхідності у російському регіоні створять військові комендатури.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський на Ставці з президентом 15 серпня повідомив, що Україна створила першу військову комендатуру в Курській області для надання гуманітарної допомоги місцевим жителям.

Водночас Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій разом із військовими наразі опрацьовує можливий маршрут гуманітарного коридору для цивільних із Курщини до Сум.

15 серпня The Independent повідомляв, що в ході операції ЗСУ в Курській області РФ взяли в полон близько двох тисяч російських військовослужбовців.