Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією Зеленський на Сумщині провів нараду з головою ОВА та Сирським: говорили про Курщину

Зеленський на Сумщині провів нараду з головою ОВА та Сирським: говорили про Курщину

Юлія Лаврук
22 серпня, 2024 четвер
12:26
Війна з Росією

Президент України Володимир Зеленський відвідав прикордоння Сумщини та провів нараду із головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським і начальником Сумської ОВА Володимиром Артюхом

Зміст

Про це повідомляє Офіс президента.

Під час зустрічі Сирський доповів про оперативну обстановку в районах активних дій на Курщині та всій протяжності фронту. Зокрема головнокомандувач поінформував кроки з посилення оборони на Торецькому та Покровському напрямках, де армія РФ продовжує зосереджувати основні зусилля.

Також Сирський повідомив, що у Курській області ЗСУ взяли під контроль ще один населений пункт і поповнили обмінний фонд для України. Крім того, він доповів про налагодження діяльності військової комендатури на цій території.

Начальник ОВА Володимир Артюх своєю чергою розповів про ситуацію на Сумщині після початку Курської операції. Зокрема, про зменшення обстрілів зі ствольної зброї та жертв серед цивільних. Він зазначив, що це також дало змогу безпечніше відновлювати енергетичну інфраструктуру й готувати її до початку опалювального періоду.

"Під час наради обговорили координацію дій між військовими, поліцією та ДСНС у прикордонні, зокрема для організації гуманітарних конвоїв у визначені райони Курської області", - додали в Офісі президента.

Що відомо про події в Курській області

У вівторок, 6 серпня, влада Курської області РФ заявила, начебто ЗСУ намагалися прорвати російський кордон, але цьому нібито змогли запобігти. 7 серпня очільник Кремля Володимир Путін зібрав військове керівництво РФ через ситуацію в Курській області, яку він назвав "масштабною провокацією".

В цей час речниця МЗС РФ Марія Захарова закликала міжнародну спільноту "рішуче засудити злочинні атаки київського режиму на російську територію".

10 серпня президент України Зеленський назвав операцію в Курській області "витисканням війни на територію агресора". Уночі того ж дня в Брянській, Курській та Білгородській областях Росії влада ввела режим контртерористичної операції.

14 серпня стало відомо, що українські військові сформували на території Курської області РФ "санітарну (буферну) зону" для самооборони. Там планується відкрити гуманітарні коридори для евакуації цивільних, а за необхідності у російському регіоні створять військові комендатури.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський на Ставці з президентом 15 серпня повідомив, що Україна створила першу військову комендатуру в Курській області для надання гуманітарної допомоги місцевим жителям.

Водночас Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій разом із військовими наразі опрацьовує можливий маршрут гуманітарного коридору для цивільних із Курщини до Сум.

15 серпня The Independent повідомляв, що в ході операції ЗСУ в Курській області РФ взяли в полон близько двох тисяч російських військовослужбовців.

20 серпня російський диктатор Володимир Путін наказав військовослужбовцям витіснити українські сили з Курської області до 1 жовтня 2024 року.

Головнокомандувач Збройних сил Олександр Сирський 20 серпня заявив, що українські військові контролюють 1263 кв. км у Курській області - 93 населені пункти.

Теги:
Україна
Росія
Володимир Зеленський
Сумщина
ЗСУ
Олександр Сирський
Покровськ
Торецьк
Курськ
Читайте також:
"Динамо" - "Зальцбург", Ліга чемпіонів
Автор Влад Дідусь
22 серпня, 2024 четвер
Ліга чемпіонів: результати перших матчів плей-офф
Спека у Києві
Автор Катерина Єсікова
21 серпня, 2024 середа
"Спека послабиться, а потім знову повернеться": Наталка Діденко про погоду найближчими днями
ООН
Автор Світлана Кравченко
21 серпня, 2024 середа
Три країни Африки поскаржилися на Україну в ООН через нібито підтримку повстанців, які вбили вагнерівців. ЦПД відреагував
Київ
+28°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.14
    Купівля 41.14
    Продаж 41.57
  • EUR
    Купівля 45.62
    Продаж 46.31
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, четвер
22 серпня
13:35
Суджа Курська область пам'ятник Леніну
ФСБ відкрила кримінальні справи проти українських журналісток і кореспондента CNN за репортажі з Суджі
13:30
виставка в Центральному Будинку художника
У Києві до Дня незалежності відкрили виставку понад 300 творів українських художників, створених з 1991 року
13:30
Продає ювелірні вироби до Росії: СБУ оголосила підозру настоятелю храму УПЦ (МП) з Луганщини
13:21
В Одесі цивільний погрожував представникам ТЦК пістолетом під час перевірки документів
13:02
Гендиректор МАГАТЕ Гроссі
Очільник МАГАТЕ Гроссі планує відвідати Курську АЕС, а потім зустрітися з Зеленським у Києві
12:58
Підручники видавництва "Ранок" увійшли до шортліста BELMA 2024
Підручники видавництва "Ранок" увійшли до шортліста премії за найкращі європейські навчальні матеріали
12:56
ФСБ
Росіяни заявили про затримання в Криму нібито агентів української розвідки
12:46
спека
Спека до +35 °C: Наталка Діденко спрогнозувала погоду на 23 серпня
12:37
Оновлено
війна з Росією, вибух, Росія
"Склади з КАБами і паливом": СБУ та ССО вночі вдарили по аеродрому "Маринівка" у Волгоградській області
12:10
Ален Делон
Алена Делона поховають 24 серпня біля собачого цвинтаря
12:07
Литва прапор
Литва продовжила тимчасовий захист для українських біженців ще на рік
12:06
OPINION
Юрій Богданов
Сумнівно, що Трамп змінить свою риторику
11:47
Військові
Міноборони розробило концепцію військово-патріотичного виховання
11:37
ППО, обстріл, ЗСУ
Нічна атака РФ: сили ППО збили 2 "шахеди", більшість ворожих ракет не досягли цілей
11:23
Огляд
світ, міжнародний огляд
Українці прориваються у ще одну область РФ та для чого прем‘єр Індії їде в Київ. Акценти світових ЗМІ 22 серпня
11:20
Від початку вторгнення РФ зруйнувала понад 500 релігійних споруд, - Зеленський
11:09
електроенергія
Без обмежень: ситуація в енергосистемі 22 серпня
11:07
розбір завалів у Мирнограді
У Мирнограді закрили на в’їзд два мікрорайони через наближення лінії фронту, - місцева влада
11:01
Тейлор Свіфт
Почуття страху та провини: Тейлор Свіфт уперше прокоментувала скасування шоу у Відні через загрозу теракту
10:45
Ексклюзив
Балістика, ракета, шахед, дрон, атака
"Попередження не безпідставні": капітан запасу ВМС ЗС України Риженко про заяву посольства США щодо загрози масованих обстрілів території України
10:42
телевізор телебачення
"Показали правду війни": кіберфахівці ГУР атакували російські канали
10:28
Трамп за куленепробивним склом
Після замаху Трамп вперше виступив перед виборцями, захищаючись куленепробивним склом
10:21
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 22 серпня: скільки коштують долар, євро та злотий
10:08
OPINION
Андрій Магера
Як переконати українців не ходити у храми УПЦ-МП?
10:02
Прапор США
Посольство США попередило про можливі удари РФ по Україні до Дня Незалежності
10:00
Партнерський матеріал
Як український продуктовий ритейл впроваджує інновації під час війни
09:50
Укриття у Курську
У Курську та області почали встановлювати залізобетонні укриття
09:49
Klavdia Petrivna скасувала шоу, на якому планувала розкрити своє обличчя 
09:31
Брянська область
Губернатор Брянської області заявив про нібито спробу української ДРГ прорвати кордон
09:16
Оновлено
шахед
РФ вночі 22 серпня атакувала низку регіонів України ударними БПЛА та балістикою
09:11
Ексклюзив
удар по аеродрому в Джанкої
"Не мають потужних систем ППО": генерал армії України Маломуж про удари по російських військових аеродромах
09:04
Ілюстративне фото
РФ протягом всієї ночі гатила по житлових районах Харківщини: двоє постраждалих
08:53
електроенергія, відключення
РФ вдарила по критичній інфраструктурі Херсона: місто частково залишилося без світла
08:49
Кріштіану Роналду
"Новий рекорд в історії платформи": Роналду створив свій YouTube-канал
08:36
ЗСУ. Війна з Росією. Військові новини
РФ окупувала ще 3 селища на Донеччині: Deep State оновив карту бойових дій
08:32
Ексклюзив
Окупанти в Маріуполі
Окупанти активно перекидають техніку через Маріуполь на північ Донеччини, - Андрющенко
08:28
До України прибула делегація Вселенського патріархату: вона шукатиме шляхи порозуміння між церквами
08:21
Оновлено
Росіяни 21 серпня намагалися штурмувати позиції ЗСУ на 9 напрямках, найбільше на Покровському
08:14
OPINION
Микола Княжицький
Як готувався закон про заборону діяльності РПЦ
08:05
OPINION
Тарас Загородній
Навіщо гніватися на Азербайджан?
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV