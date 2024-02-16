Зеленський про ситуацію в Авдіївці: Командування має діяти так, аби мінімізувати втрати
Президент України Володимир Зеленський заявив, що поінформований про ситуацію в Авдіївці й вважає найголовнішим завданням збереження життя захисників
Про це він заявив під час зустрічі з представниками ЗМІ в Берліні за результатами переговорів із канцлером Німеччини Олафом Шольцом, передає пресслужба президента.
"Щодо Авдіївки – ситуація там не перший день. Ми пам’ятаємо, що робить Росія з нашими містечками й селами. Вони не заспокояться, поки повністю не зруйнують усе живе, що там є. Наші люди, наші військові героїчно захищають стратегічні речі, логістичні шляхи, які можуть привести ворога до просування вперед", - констатував Зеленський.
Він наголосив, що постійно перебуває в контакті з військовим керівництвом і детально поінформований про поточну ситуацію в Авдіївці.
"Не буду говорити, які нові підходи вони застосовують. Їхнє завдання – робити все, щоб захистити передусім наших людей. І це – головний сигнал від мене. Наші військові – найголовніше, що в нас є. Це і є наша головна зброя", - сказав Зеленський.
"Насамперед треба дивитися, щоб ми обходилися меншими втратами. Наші військові – це головне. Саме такий сигнал отримує від мене керівництво. Ну а там уже на полі бою – професійні люди, вони знають, що робити", - додав він.
- Пресофіцер Третьої штурмової бригади, яку передислокували на цей напрямок, Олександр Бородін повідомив, що ситуація в Авдіївці критична: ворог почав регулярно застосовувати фосфорні боєприпаси та КАБи. А заступник командира 3-ї ОШБр Родіон Кудряшов заявив, що на одній із ділянок в Авдіївці бійці перебувають у повному оточенні ворога.
- 16 лютого командування оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" ухвалило рішення про відведення українських військових із позиції "Зеніт" на південно-східній околиці Авдіївки.
- 16 лютого у Третій штурмовій бригаді заявили, що на їхній ділянці фронту в Авдіївці - не менш як 15 тисяч особового складу армії РФ. Втім окупанти зазнають непропорційних втрат.
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