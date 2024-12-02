Зеленський затвердив санкції проти виробників і постачальників дронів для РФ

Про це він заявив у вечірньому зверненні.

"Це розробники, виробники та постачальники безпілотників для окупанта, особи, які допомагають завозити в Росію критичні компоненти, а також навчають операторів дронів. Загалом більше сотні суб’єктів. І ми працюємо з партнерами заради синхронізації наших санкцій із відповідними рішеннями партнерів", - заявив Зеленський.

На сайті Офісу президента також є відповідний указ. Санкції проти російських юридичних і фізичних осіб діятимуть 10 років.