Зеленський затвердив санкції проти виробників і постачальників дронів для РФ
Президент Володимир Зеленський підписав указ про новий пакет санкцій проти російських юридичних і фізичних осіб, які працюють на військову систему РФ
Про це він заявив у вечірньому зверненні.
"Це розробники, виробники та постачальники безпілотників для окупанта, особи, які допомагають завозити в Росію критичні компоненти, а також навчають операторів дронів. Загалом більше сотні суб’єктів. І ми працюємо з партнерами заради синхронізації наших санкцій із відповідними рішеннями партнерів", - заявив Зеленський.
На сайті Офісу президента також є відповідний указ. Санкції проти російських юридичних і фізичних осіб діятимуть 10 років.
19 листопада уряд Великої Британії оголосив про нові санкції проти десяти фізичних та юридичних осіб РФ, причетних до незаконної депортації українських дітей.
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