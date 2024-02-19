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ЗСУ закріпилися на нових рубежах на Авдіївському напрямку та відбивають ворожі штурми на Запорізькому, - Тарнавський

19 лютого, 2024 понедiлок
16:40
Війна з Росією ЗСУ

Командувач Таврійського напрямку повідомив, що Сили оборони знищили російського "Змія Горинича" на Запоріжжі, на Авдіївському напрямку закріпились на нових рубежах оборони

Про це йдеться у повідомленні командувача оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександра Тарнавського у Telegram.

Він зазначив, що за минулу добу у зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" ворог "завдав 26 авіаударів, вчинив 33 штурмові дії та 803 артобстріли".

"На Авдіївському напрямку наші захисники відбили 5 атак ворога в районах Новобахмутівки, Ласточкиного та Первомайського. Тут українські військові закріпилися на нових рубежах оборони та успішно відбивають спроби російських окупантів розвинути наступ", - зазначив Тарнавський. 

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Георгіївки, Побєди, Новомихайлівки. Там росіяни за підтримки авіації 18 разів намагалися прорвати оборону українських військ.

На Запорізькому напрямку в районі Роботиного ворог 10 разів намагався атакувати позиції Сил оборони

"Тут росіяни повернулися до тактики малих штурмових груп із залученням кількох одиниць бронетехніки. Ці спроби наступальних дій припиняються, ворог на околицях Роботино знищується", - розповів командувач.

Також за його інформацією, загальні втрати ворога в операційній зоні ОСУВ "Таврія" минулої доби склали: 624 російські окупанти, 4 танки, 21 бойові бронемашини, 4 артсистеми, 7 автомобілів, 1 установка розмінування УР-77, яку називають "Змій Горинич". Також Сили оборони знищили 1 склад боєприпасів ворога; нейтралізували або знищили 239 БпЛА різних типів.

  • Станом на кінець доби 18 лютого інтенсивність на фронті дещо спала, попри це на Запорізькому напрямку частина російських військ змогла пробити оборону під Вербовим та прорватися в Роботине.
  • 19 лютого Олександр Бородін, пресофіцер 3-ї окремої штурмової бригади розповів про втрати окупантів у Авдіївці.
  • 19 лютого повідомлялося, що була низка обставин, які призводили до ризику не просто оперативного, а повного оточення угруповання, яке перебувало в Авдіївці й на прилеглих територіях.
Теги:
Україна
Росія
військові
російська армія
ЗСУ
окупанти
Авдіївка
Запорізька область
Військові новини
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