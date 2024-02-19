"Кількість сил та засобів РФ для наступу на Авдіївку була недостантьою", - пресофіцер 3-ї ОШБ Бородін про втрати ворога

Про це він повідомив у етері телеканалу "Еспресо".

"В Авдіївці дві бригади РФ було доведено до стану небоєготовності. Приблизно 1,5 тис. російських загарбників стали "двохсотими" та 3,5 тис. "трьохсотими". На той момент в Авдіївці окупанти сконцентрували велику кількість резервів. Батальйони заходили один за одним, була так звана черга з батальйонів. Кількість їх сил та засобів, яка була прорахована для того, щоб зайти в Авдіївку була явно недостатньою, тому росіяни робили перегрупування. Сподіваємось, що втрати дадуть можливість зменшити їх наступальний потенціал", - зазначив Бородін.

Навіть такі втрати не змінили натиск окупантів. Але в загальному, на цьому напрямку, це дало можливість українським військовим зробити такий вплив, щоб окупантам прийшлось робити перегрупування, додав він.