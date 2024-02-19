"Кількість сил та засобів РФ для наступу на Авдіївку була недостантьою", - пресофіцер 3-ї ОШБ Бородін про втрати ворога
Олександр Бородін, пресофіцер 3-ї окремої штурмової бригади розповів про втрати окупантів у Авдіївці
Про це він повідомив у етері телеканалу "Еспресо".
"В Авдіївці дві бригади РФ було доведено до стану небоєготовності. Приблизно 1,5 тис. російських загарбників стали "двохсотими" та 3,5 тис. "трьохсотими". На той момент в Авдіївці окупанти сконцентрували велику кількість резервів. Батальйони заходили один за одним, була так звана черга з батальйонів. Кількість їх сил та засобів, яка була прорахована для того, щоб зайти в Авдіївку була явно недостатньою, тому росіяни робили перегрупування. Сподіваємось, що втрати дадуть можливість зменшити їх наступальний потенціал", - зазначив Бородін.
Навіть такі втрати не змінили натиск окупантів. Але в загальному, на цьому напрямку, це дало можливість українським військовим зробити такий вплив, щоб окупантам прийшлось робити перегрупування, додав він.
- У ніч з 16 на 17 лютого з метою уникнення оточення та збереження життя військових командування Сил оборони ухвалило рішення про виведення підрозділів з Авдіївки й перехід до оборони на більш вигідних рубежах.
- Командувач Таврійського напрямку повідомив, що під час відходу з Авдіївки на Донеччині "деяка кількість" українських захисників потрапила в російський полон.
- Українські воїни з 3-ї ОШБр завдали суттєвих втрат росіянам у боях за Авдіївку.
- Міністр оборони України Рустем Умєров заявив, що рішення щодо виходу з Авдіївки було правильним й українські бійці наразі потребують деяких видів зброї та техніки.
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