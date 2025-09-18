ЗСУ звільнили 160 кв км від початку Добропільської контрнаступальної операції, - Зеленський

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

Сьогодні він зустрівся із захисниками, які беруть участь у Добропільській контрнаступальній операції.

"Крок за кроком воїни звільняють нашу землю: від початку операції вже 160 квадратних кілометрів та сім населених пунктів, ще більш ніж 170 квадратних кілометрів і дев'ять населених пунктів очищені від окупантів", – розповів Зеленський.

Він зауважив, що майже 100 росіян вдалося взяти в полон, "і лише цими тижнями росіяни мають вже тисячі втрат пораненими та вбитими".

"Поспілкувався із захисниками, подякував за результати та відзначив їх державними нагородами. Була також доповідь головнокомандувача Олександра Сирського про перебіг операції, загальну ситуацію на фронті та майбутні плани", – додав президент.