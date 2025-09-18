Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
ЗСУ звільнили 160 кв км від початку Добропільської контрнаступальної операції, - Зеленський

ЗСУ звільнили 160 кв км від початку Добропільської контрнаступальної операції, - Зеленський

Дар'я Куркіна
18 вересня, 2025 четвер
15:31
Війна з Росією

Від початку Добропільської наступальної операції українські військові звільнили 160 кв км, 7 населених пунктів, а також очистили ще понад ніж 170 квадратних кілометрів і 9 населених пунктів

Зміст

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

Сьогодні він зустрівся із захисниками, які беруть участь у Добропільській контрнаступальній операції.

"Крок за кроком воїни звільняють нашу землю: від початку операції вже 160 квадратних кілометрів та сім населених пунктів, ще більш ніж 170 квадратних кілометрів і дев'ять населених пунктів очищені від окупантів", – розповів Зеленський.

Він зауважив, що майже 100 росіян вдалося взяти в полон, "і лише цими тижнями росіяни мають вже тисячі втрат пораненими та вбитими". 

"Поспілкувався із захисниками, подякував за результати та відзначив їх державними нагородами. Була також доповідь головнокомандувача Олександра Сирського про перебіг операції, загальну ситуацію на фронті та майбутні плани", – додав президент.

  • 15 вересня Сили оборони України зачистили населений пункт Панківка на Покровському напрямку в Донецькій області.
Теги:
Новини
Україна
Росія
Президент України
військові
Володимир Зеленський
російська армія
ЗСУ
Донеччина
окуповані території
окупанти
Добропілля
Військові новини
2025, четвер
18 вересня
17:14
Ексклюзив
Роман Костенко
Не вірю, що до цього причетні проросійські сили: полковник СБУ Костенко про те, хто встановив прослушку у Садового
17:10
Російського спецслужбовця, який курував "МВС РФ" під час окупації Херсона, заочно засудили до довічного ув’язнення
16:55
Тетяна Чорновол
ЦВК визнала Тетяну Чорновол обраною народною депутаткою
16:43
PR
12 ідей вигідних покупок для мам на EVA.UA
16:42
війна з Росією
З початку доби на фронті відбулося 100 боїв, Сили оборони відбили 39 атак на Покровському напрямку
16:18
Оновлено
В Україну повернули тіла 1000 полеглих захисників, які воювали на Курському, Донецькому та Запорізькому напрямках
16:15
Естонія
Естонія з 2026 року повністю заборонить імпорт російського газу
16:06
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
15:53
Оновлено
прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер і президент США Дональд Трамп
Трамп і Стармер у Британії домовилися про технологічну угоду сумою в $42 млрд
15:49
Оновлено
Динамо, УПЛ
Кубок України: результати та розклад матчів 1/16 фіналу
15:06
РФ поширює фейк, де нібито український ексвійськовий говорить про використання ЗСУ людей у 2015 році як "живим щитом", - ЦПД
14:40
російська пропаганда
ГУР спростувало інформацію про нібито конфлікт з Офісом президента
14:30
штучний інтелект
Італія першою в ЄС ухвалила закон про регулювання ШІ
14:24
На фото: Бріжит Макрон
Позов про наклеп: Макрон надасть американському суду "наукові докази" того, що Бріжит — жінка
14:13
Пресреліз
Микола Княжицький
Без стратегії й прозорості додаткові мільярди на культуру — марні, – Микола Княжицький про Держбюджет-2026
14:01
Оновлено
Візит віцепремʼєра, міністра оборони Польщі Косіняк-Камиша в Київ: країни домовилися створити оперативну групу з безпілотних авіаційних систем
13:36
На Харківщині затримали агента РФ, який хотів зблизитися з воїнами ЗСУ і скоригувати по них удари
13:17
Куп’янськ-Сортувальний
Евакуація з Куп’янщини стала небезпечною: подробиці від волонтера
13:10
погода, опади, дощь
Дощ переходитиме у мокрий сніг та сніг: синоптикиня Наталка Діденко розповіла, коли очікувати похолодання
12:48
Hyundai
Hyundai відкликає понад 568 тис. авто у США через проблему з ременями безпеки
12:24
Росія витратила в 2025 році близько $4,6 млн інвестицій у лояльну молодь з Африки та Азії
12:18
Оновлено
Дрони уразили підприємство "Газпром нафтохім"
Дрони уразили підприємство "Газпром нафтохім" та Волгоградський НПЗ у Росії
12:05
Австралія знизила граничну ціну на російську нафту та запровадила нові санкції проти суден "тіньового флоту" РФ
11:49
Ексклюзив
"Мама не боялась ходити у вишиванці і нести квіти до Шевченка, Росія за це поквиталась": дочка ув'язненої на 15 років активістки з Криму Оксани Сенеджук
11:27
Андрій Парубій
Рада підтримала звернення до Зеленського щодо присвоєння звання Героя України Парубію
11:06
Ексклюзив
Купʼянськ
В Купʼянську ЗСУ повторно пошкодили газову трубу, ворог змушений знову переправлятись через річку Оскіл, - командир полку БС "Ахіллес" Федоренко
10:57
У Запоріжжі СБУ затримала подружжя агентів РФ, яке намагалося підірвати військових
10:44
Енергетика, споживання електроенергії
Ситуація в енергосистемі 18 вересня: споживання електроенергії відповідає сезонним показникам
10:33
Огляд
світ, міжнародний огляд
Данія купить зброю далекого радіусу дії для захисту від РФ, а Трамп меркантильно дивиться на Україну. Акценти світових ЗМІ 18 вересня
10:27
Джиммі Кіммел
У США припинили трансляцію шоу Джиммі Кіммела через коментар про Чарлі Кірка
10:16
долар євро гривня валюта обмін
Курс валют на 18 вересня: скільки коштує долар, євро і злотий
09:53
OPINION
Ми дуже далекі від завершення війни
09:49
Ексклюзив
гроші, бюджет
"Довіра громадян до банківської системи України зростає": банкір Дубас назвав два ключових критерії
09:40
окупанти, оркі, російські солдати
Росіяни просунулися поблизу кількох населених пунктів на Харківщині та Запоріжжі, - DeepState
09:22
ЗСУ, ППО
Сили ППО знешкодили 48 із 75 БПЛА, якими РФ атакувала Україну
08:59
москва, кремль
У Росії очікують скорочення кількості населення на 25%, - ГУР
08:43
Ексклюзив
бійці ГУР уразили три російські РЛС в окупованому Криму
РФ захищає Крим системами ППО краще, ніж власні НПЗ, - речник ВМС ЗСУ Плетенчук
08:18
Оновлено
ЗСУ
Протягом минулої доби на фронті відбулося 184 бої: на Покровському напрямку Сили оборони зупинили 69 штурмів
07:47
Оновлено
РФ атакувала Україну дронами: на Полтавщині – влучання по АЗС та залізничній інфраструктурі
07:37
втрати окупантів
Армія РФ за добу війни в Україні втратила 930 військових, 33 артсистеми і 2 танки
