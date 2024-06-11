Звинувачений у держзраді ексмер Куп'янська Мацегора помер після замаху, - ГУР

Про це повідомляє Суспільне із посиланням на представника Головного управління розвідки МО України Андрія Юсова.

"За наявними даними, інформація підтверджується", - повідомив він.

Раніше інформація про смерть Мацегори з’явилась у соцмережах. Зокрема у забороненій в Україні "ВКонтакте" відповідний допис розмістила користувачка під ім’ям "Людмила Мацегора". У повідомленні йдеться, що ексмер Куп’янська помер 10 червня.

Також про смерть Мацегори повідомляє російське видання Mash, не вказуючи джерела.

"Геннадій Мацегора помер, не приходячи у свідомість, у московській лікарні", - йдеться у повідомленні.

Що відомо про Геннадія Мацегору та замах на нього

27 лютого 2022 року Куп'янська окружна прокуратура Харківської області розпочала досудове розслідування за фактом посягання на територіальну цілісність і недоторканність України особою, яка є представником влади, та за фактом державної зради стосовно Куп'янського міського голови Геннадія Мацегори.

28 лютого СБУ повідомила про підозру Геннадію Мацегорі за намір "здати" місто російським окупантам та переговори з ними.

15 квітня Олег Синєгубов повідомив, що міський голова Куп’янська втік до РФ.

7 липня стало відомо, що Мацегора перебуває під вартою. Його заарештували росіяни. Чоловік у перші дні повномасштабного вторгнення перейшов на бік Росії.

21 травня 2024 року Харківська обласна прокуратура спрямувала до суду обвинувальний акт щодо ексмера Куп'янська Геннадія Мацегори за звинуваченнями в державній зраді.

У п'ятницю, 7 червня, на колишнього міського голову Куп'янська Харківської області від партії ОПЗЖ Геннадія Мацегору, який наразі перебуває у місті Старий Оскол у РФ, скоєно замах, він у критичному стані.