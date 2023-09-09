Війна з Україною значно перевищує можливості РФ, - політолог Морозов

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Атака по Псковському аеродрому справила дуже велике враження, у тому числі й на російське населення. Однак Кремль так і не відповів. І це важливий момент. Все ж таки у такій ситуації населення, і з Псковської області також, питає: Звідки і як це прилетіло? А відповіді так і не було. Тобто Кремль не в змозі публічно відповідати населенню. Ці нальоти на Москва-Сіті також справили велике враження, потім на Псковський аеродром. І тут досі останнє слово не сказане", - зауважив політолог.

Олександр Морозов зазначив, що напевно Путін безперестанку віддає накази ФСБ, але існує переоцінка, містифікація можливостей, у тому числі й апаратних. У ФСБ не вистачає на все сил. Цей весь персонал спецслужбістів Путіна кинутий на освоєння окупованих територій. Відповідно, їх мало, вони не в змозі виконати завдання, щоб зрозуміти, звідки відбувався запуск тих дронів.

"Такий ступінь війни, яку Путін оголосив, настільки масштабний, що ніяких фахівців у нього не вистачить. Ця війна значно перевищує можливості Російської Федерації. Тому, кожний подальший хід з боку України у цій війні, дуже сильно вплине на внутрішню ситуацію у РФ. І це ефективно", - підсумував Морозов.

Що відомо про удар по авіабазі Пскова

Увечері вівторка, 29 серпня, у російському Пскові прогриміли вибухи в районі аеродрому: міноборони РФ змовчало про атаку БПЛА, натомість у ГУР підтвердили знищення щонайменше чотирьох літаків Іл-76.

Під час масштабної атаки дронів у ніч на 29 серпня сили та засоби ППО не змогли збити безпілотники, які на аеродромі "Псков" знищили кілька військово-транспортних Іл-76, адже вони скеровані на захист Москви.

Також в етері Еспресо Іван Киричевський, військовий експерт Defence Express, розповів, що росіяни більшість систем ППО стягнули на лінію фронту, тому для нас складається унікальна ситуація, щоб результативно прокладати маршрути для наших дронів.

31 серпня в ефірі телеканалу "Еспресо" представник ГУР МО Андрій Юсов зазначив, що росіяни використовують транспортну авіацію для перекидання особового складу й озброєння.

Також у ніч з 31 серпня на 1 вересня у небі над Псковом виявили невідомий об'єкт, нібито працює російська ППО.