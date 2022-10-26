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Війна з Росією: хроніка
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Війну з Росією може зупинити не Путін, - Портников

26 жовтня, 2022 середа
14:03
війна з Росією Віталій Портников

Цю війну може зупинити тільки той, хто хоче повернути територіальну цілісність України і свободу

Про це заявив журналіст і публіцист Віталій Портников в ефірі "Житомирської хвилі".

"Той, хто цю війну розпочав (Володимир Путін, - Ред.) - її не завершить. Тому що в нього абсолютно очевидна політична воля для знищення Української держави і для вигнання українців із земель їхнього проживання. Тепер, через 8 місяців після початку повномасштабної війни, можна про це говорити абсолютно впевнено" – зауважив Віталій Портников.

Він пояснює, що початковою метою війни, була зміна української влади на маріонетковий уряд, який би виконував накази Путіна. Зокрема йдеться про те, що цей так-званий уряд в квазі-легітимний спосіб забезпечив би приєднання українських земель до Росії.

"Зараз, коли РФ переконалася в тому, що більшість українських громадян не збираються приймати російських агресорів як визволителів, у неї з'явилися інші пріоритети. Ці пріоритети очевидні: завоювати територію України і вигнати або знищити з цієї території нелояльне населення. 100 років тому більшовикам це вдалося - вони перемогли. Вони окупували всю Україну" – наголошує журналіст.

Читайте також: Сьогоднішня Росія вважає весь український народ зрадниками "руського миру", тому прагне його знищити, - Портников

Віталій Портников також додав, що тих кого не знищили, ліквідували під час Голодомору.

"Це тактика, яка вже застосовувалася. І люди, які її застосовували в Москві, вважалися переможцями в громадянській війні. Хоча це була не громадянська війна, а окупація українських земель.Так що закінчити цю війну можна одним єдиним шляхом - вигнанням російських окупантів з української території. І, можливо, це має відбуватися паралельно, можливо після цього вигнання, вступом України до НАТО" – підсумував публіцист.

  • Як ми писали раніше, журналіст Віталій Портников вважає, що в Росії настане час, коли ФСБ та армія повинні будуть захищатись від власного народу

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Новини
Україна
Росія
Віталій Портников
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