Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"У росіян є перспектива каскадного обвалу оборони по всій лінії фронту. Росіянам був потрібен Куп’янськ, щоб підвозити боєприпаси та інші ресурси для військ, які були зосереджені на новозахоплених територіях Луганщини та Донеччини", - пояснив Киричевський.

За його словами, залізниця через Куп’янськ - це був єдиний маршрут, щоб живити російські війська, які зосереджені на цих теренах.



"Росіяни будуть намагатися чинити тиск, кидаючи гарматне м’ясо та дострілювати залишки боєкомплекту. Зараз росіяни знаходяться у тому стані, що ЗСУ вдасться втримати оборону на Донеччині, на тих рубежах, що є зараз", - додав Киричевський.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що з початку вересня Україна повернула під свій контроль понад 3 тис. кв км території

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 11.09 орієнтовно становлять – 52 650 осіб, 2154 танки та 242 літаки

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb







