Війська РФ мають перспективу каскадного обвалу оборони по всій лінії фронту, - військовий експерт Киричевський
Експерт Defense Express Іван Киричевський розповів, що війська РФ залишилися без каналу логістики на Донеччині
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"У росіян є перспектива каскадного обвалу оборони по всій лінії фронту. Росіянам був потрібен Куп’янськ, щоб підвозити боєприпаси та інші ресурси для військ, які були зосереджені на новозахоплених територіях Луганщини та Донеччини", - пояснив Киричевський.
За його словами, залізниця через Куп’янськ - це був єдиний маршрут, щоб живити російські війська, які зосереджені на цих теренах.
"Росіяни будуть намагатися чинити тиск, кидаючи гарматне м’ясо та дострілювати залишки боєкомплекту. Зараз росіяни знаходяться у тому стані, що ЗСУ вдасться втримати оборону на Донеччині, на тих рубежах, що є зараз", - додав Киричевський.
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