Війська РФ вклинились в Україну на 5 км на двох напрямках, - ОПУ

Про це на брифінгу сказав радника Офісу президента Олексія Арестовича.

"Основні удари були нанесені о 05:00 по військовій інфраструктурі, аеродромах, складах ресурсів і центрів військового управління. За нашими попередніми оцінками, дані уточнюються, перший удар провалився. Втрати є, але вони незначні і не знизили боєздатність Збройних сил України та інших силових структур", - повідомив він.

Він зазначив, що на деяких напрямках російська армія увірвалась на територію України.

"За попередніми даними, є незначне вклинення противника на відстань до 5 км, спостерігається на півночі Харківської області, Чернігівській ближче до Сум і дані, які вимагають перевірки, можливо на Волинському напрямку. Але там за інформацією, яка надійшла, відбито просування", - додав Арестович.



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