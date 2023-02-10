Війська РФ вночі обстріляли залізничний вокзал Херсона
Вночі на 10 лютого ворожі війська обстріляли Херсон, внаслідок чого було пошкоджено приміщення залізничного вокзалу
Про це повідомила міськрада.
"У Херсоні внаслідок вибуху сьогодні вночі пошкоджено приміщення залізничного вокзалу. У будівлі вибиті вікна", - йдеться в повідомленні.
Травмованих немає.
- У середу, 8 лютого, росіяни обстріляли Херсон, внаслідок чого загинув літній чоловік. Також ворог вчетверте поцілив по дитячому центру реабілітації.
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