Військова допомога, санкції та ірано-російська співпраця: Кулеба обговорив з Боррелем підготовку до саміту Україна-ЄС
Глава МЗС України Дмитро Кулеба обговорив з Високим представником ЄС Жозепом Боррелем підготовку до майбутнього саміту Україна-ЄС 3 лютого, а також військову допомогу Україні, санкції проти РФ та ірано-російську співпрацю
Про це він написав у п'ятницю, 6 січня, у себе в twitter.
"Провів телефонну розмову з Високим представником ЄС Жозепом Боррелем, у ході якої було детально обговорено підготовку до майбутнього саміту Україна-ЄС 3 лютого. Ми окреслили наші очікування та зосередилися на форматі, який забезпечить його успіх. Ми також обговорили військову допомогу, санкції та ірано-російську співпрацю", - йдеться у дописі.
- У четвер, 5 січня, президент США Байден та канцлер Німеччини Шольц оголосили спільний пакет озброєння для України, в який увійшли Bradley, Marder та ще одна батарея Patriot.
- Також сьогодні стало відомо про нову партію допомоги, яку уряд Німеччини надав Україні впродовж тижня, у яку зокрема увійшли системи боротьби з дронами, безпілотні БМП та причепи для бронетехніки.
- Як зазначило Associated Press, новий пакет військової допомоги Україні є найбільшим від Пентагону і становить $2,85 млрд.
- 6 січня повідомлялося, що Міністр закордонних справ переконаний, що цього року Україна отримає від союзників зброю, яку не вдалося отримати у 2022-му.
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