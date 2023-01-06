Про це він написав у п'ятницю, 6 січня, у себе в twitter.

"Провів телефонну розмову з Високим представником ЄС Жозепом Боррелем, у ході якої було детально обговорено підготовку до майбутнього саміту Україна-ЄС 3 лютого. Ми окреслили наші очікування та зосередилися на форматі, який забезпечить його успіх. Ми також обговорили військову допомогу, санкції та ірано-російську співпрацю", - йдеться у дописі.

У четвер, 5 січня, президент США Байден та канцлер Німеччини Шольц оголосили спільний пакет озброєння для України, в який увійшли Bradley, Marder та ще одна батарея Patriot.

Також сьогодні стало відомо про нову партію допомоги, яку уряд Німеччини надав Україні впродовж тижня, у яку зокрема увійшли системи боротьби з дронами, безпілотні БМП та причепи для бронетехніки.

Як зазначило Associated Press, новий пакет військової допомоги Україні є найбільшим від Пентагону і становить $2,85 млрд.

6 січня повідомлялося, що Міністр закордонних справ переконаний, що цього року Україна отримає від союзників зброю, яку не вдалося отримати у 2022-му.

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