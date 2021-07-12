Військові навчання "Sea Breeze" продемонстрували світу агресивну політику РФ у Чорному морі, - Шелест

Таку думку вона висловила в ефірі програми "Коментар з Христиною Шкудор" на Еспресо.TV.

"Військові навчання "Sea Breeze” мали декілька важливих значень. По-перше, такі масштабні військові навчання відбулися в часи пандемії. Оскільки, за останній рік багато міжнародних військових навчань були скасовані, або проводились в невеликому форматі. Те, що такі масштабні навчання відбулися в Україні є дуже великим здобутком. По-друге, багато нових країн-учасниць цих навчань. Ми знаємо, що РФ декілька разів навіть намагались погрожувати США, щоб ті не брали участі в цих навчаннях. Це не допомогло. Як результат, ми побачили не тільки постійних країн-партнерів України, які брали участь в таких навчаннях за останні 20 років, а й таких несподіваних учасників як Японія. Загалом військові навчання "Sea Breeze" проінформували весь світ про агресивні дії РФ у Чорноморському басейні",- розповіла Шелест.



Шелест додала, що великим підсумком і досягненням навчань стали сценарії і навички, які відпрацьовували військові. Зокрема, за словами Шелест, високий рівень військові продемонстрували у злагодженості роботи сухопутних, морських та повітряних сил, про що говорить реакція Російської Федерації. Шелест додала, що Україна знає як себе поводить себе РФ у Чорному морі, а навчання “Sea Breeze” і зокрема, інциденти з британським та нідерландським військовими суднами продемонстрували світу агресивну поведінку Кремля в міжнародних водах.



На запитання ведучої Христини Шкудор про те, чи сприйматиме Російська Федерація міжнародні військові навчання "Козацька булава", які стартували та проходитимуть на Миколаївщин, як загрозу, оскільки про навчання “Sea Breeze” з Кремля лунала саме така риторика, Шелест відповіла: "Так, цілком можливо. Але давайте не забувати, що на Миколаївщині знаходиться один з найбільших тренувальних полігонів ЗСУ. Їх в Україні два - "Яворів" та "Широкий лан", на якому і будуть проходити військові навчання "Козацька булава". Відповідно, знайти привід для істерії в Москві можуть з будь-чого, але фактично аргументів про загрозу цих навчань в Кремлі немає. Оскільки полігон "Широкий лан" в Україні не новий і створений ще в 90-х та завжди використовувався для навчань сухопутних військ".

Нагадаємо, 10 червня в Україні завершилися багатонаціональні військові навчання Sea Breeze-2021, які тривали з 28 червня.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що військові навчання Sea Breeze-2021 є сигналом, що Україна не залишається наодинці з російською агресією.

Росія посилила угруповання військових кораблів у Чорному морі на тлі міжнародних військових навчань Sea Breeze-2021.