Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Війна з Росією Військовий експерт назвав умову відмови Ірану від підтримки РФ
Ексклюзив

Військовий експерт назвав умову відмови Ірану від підтримки РФ

17 жовтня, 2023 вiвторок
21:47
Війна з Росією Іран Росія

Директор Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко вважає, що після повернення до ядерної угоди Іран відмовився б від підтримки РФ

Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо"

"Перемога ізраїльської армії над терористами ХАМАСу не буде означати вичерпання проблеми, яка існує. Оскільки дестабілізаційний фактор на Близькому Сході буде зберігатись. Протиріччя ізраїльтян та палестинців нікуди не дінуться. Як на мене, дзвінок Путіна до Нетаньяху та обговорення загострення на Близькому Сході виглядають геть недоречними. Оскільки, про що можна говорити з Росією, яка сьогодні вносить лише дестабілізацію в ці події та й не лише. Вони ніяким чином не впливають на те, щоб зупинити кровопролиття", - пояснив Мусієнко.

Експерт також спробував спрогнозувати за яких умов Тегеран відмовився б від підтримки Росії

"Дуже важливо, яку позицію в загостренні на Близькому Сході займе Іран. Оскільки без Ірану Росія не зможе забезпечити серйозний вплив на Близькому Сході. Іран же веде свою гру. Адже Іран шукає можливості, за яких їх повернули б у ядерну угоду. Я майже впевнений, що якби Іран повернуся б в ядерну угоду, то відразу Тегеран кинув би Росію та відмовився від підтримки Москви. Це дуже притаманно ірано-перській міжнародній політиці", - додав він.

Війна в Ізраїлі

7 жовтня палестинські збройні формування ХАМАС та "Ісламський джихад" відразу в кількох місцях з повітря та на суходолі розпочали масовану атаку на державу Ізраїль. Очільник збройного крила ХАМАСу Мухаммед ад-Дейфа заявив, що його бойовики розпочали операцію "Повінь Аль-Акси". За його словами, ці дії покликані захистити мечеть Аль-Акса у Єрусалимі. Палестинці випустили по території Ізраїлю 2-3 тис. ракет й одночасно захопили 7 громад на півдні.

Прем’єр-міністр Беньямін Нетаньягу виступив з заявою щодо вторгнення бойовиків ХАМАСу в Ізраїль та заявив, що країна перебуває "у стані війни". Уряд країни застосував так званий пункт 40 Алеф, офіційно оголосивши про стан війни від 06:00 7 жовтня. Востаннє це ставалося 50 років тому, під час Війни Судного дня 1973-го. 

Вранці 8 жовтня ліванська Хезболла оголосила про приєднання до сил ХАМАС і взяла на себе відповідальність за обстріл ракетами та мінометами бази ЦАХАЛ на півночі Ізраїлю. Палестинський Ісламський джихад також заявив, що його бойовики приєдналися до нападу ХАМАСу на Ізраїль. 

Через ситуацію на Близькому Сході Рада Безпеки ООН скликала екстрене засідання. Проте після нього не було вжито жодних дій та ніяких рішень. Водночас уряд Великої Британії заявив, що буде підтримувати Ізраїль у його боротьбі з терористами та готовий надати йому всю необхідну допомогу.

Уночі та вдень того ж дня збройні сили Ізраїлю атакували сектор Гази. Головними цілями стали командні пункти, будинки командирів, бойовиків та рядових солдатів терористичної організації ХАМАС. Міністерство оборони Ізраїлю наказав військовим взяти сектор Гази у блокаду.

9 жовтня армія Ізраїлю повернула під контроль всі райони на кордоні із сектором Гази. При цьому не виключено, що на ізраїльській території все ще перебувають бойовики ХАМАСу. Ізраїль також оголосив про повну енергетичну та продовольчу  локаду сектора Гази.

Лідери Сполучених Штатів, Великої Британії, Німеччини, Франції та Італії оприлюднили спільну заяву, в якій висловили єдину підтримку Ізраїлю і засудили дії ХАМАСу.

У четвер, 12 жовтня, держсекретар США Ентоні Блінкен прибув у Тель-Авів та зустрівся з ізраїльськими прем'єром Беньяміном Нетаньягу.

Водночас після майже тижня ударів ЦАХАЛ по секторі Газа, де базуються палестинські бойовики ХАМАСу, очільник ізраїльського уряду Беньямін Нетаньяху заявив, що це лише початок.

Ранком неділі, 15 жовтня, проіранське шиїтське угрупування з Лівану Хезболла здійснило ракетний удар по базі ЦАХАЛа Аль-Рахеб, що на ізраїльсько-ліванському кордоні. 

15 жовтня Іран звернувся до Ізраїлю з проханням про припинення ескалації конфлікту з ХАМАСом, а також попередив, що відповість, якщо операція продовжиться

Світ
Україна
Росія
Ізраїль
Іран
окуповані території
окупанти
Війна в Ізраїлі
Читайте також:
16 жовтня, 2023 понедiлок
Ворог концентрує зусилля на захопленні Куп'янська, - Євлаш
Радбез ООН
17 жовтня, 2023 вiвторок
Радбез ООН не проголосував за резолюцію РФ щодо Гази
Український ракетний комплекс "Вільха-М"
17 жовтня, 2023 вiвторок
ССО підтвердили удар по аеродромах в Луганську та Бердянську. Знищено 9 гелікоптерів та склад боєприпасів
Київ
+6°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.4
    Купівля 37.4
    Продаж 38.14
  • EUR
    Купівля 39.52
    Продаж 40.62
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, вiвторок
17 жовтня
23:16
на фото: прапор Південно-Африканської Республіки
Продовження експорту українського зерна та Формула миру: Зеленський провів телефонну розмову з президентом ПАР
23:01
Оновлено
Зеленський
США підтвердили передачу ATACMS Україні: Зеленський заявив про їхнє застосування на фронті
22:54
Live
Олександр Зінченко (ліворуч), Мальта - Україна, відбір Євро-2024
Мальта - Україна 1:2: онлайн-трансляція матчу відбору Євро-2024
22:53
Оновлено
ХАМАС заявив про авіаудар Ізраїлю по лікарні в Газі
ХАМАС заявив про авіаудар Ізраїлю по лікарні в Газі, ЦАХАЛ звинуватив палестинських бойовиків
22:24
путін і орбан
Орбан під час спілкування з Путіним назвав війну в Україні "воєнною операцією"
22:06
Ексклюзив
Володимир Путін
Путін тисне по всьому світу через істерику, - політолог Цибулько
21:37
Аналітика
Сергій Згурець
Удари по летовищах у Бердянську та Луганську - перше використання ракет ATACMS. Колонка Сергія Згурця
21:34
Сектор Гази
Король Йорданії: біженців з Гази не прийматимуть у країні та в Єгипті
21:18
Ексклюзив
Джо Байден
Експерт пояснив, чому ЦАХАЛ затягує початок наземної операції в Газі
21:00
Володимир Путін та Сі Цзіньпін
Поїздка Путіна до Китаю несе певні ризики для України, - ГУР
21:00
поліція Лондона затримала Грету Тунберг
"Геть нафтові гроші": поліція Лондона затримала Грету Тунберг
20:47
В Україну повернули ще одну дитину
В Україну вдалося повернути ще одну дитину, - Лубінець
20:31
Угорщина
Угорщина назвала введення Болгарією податку на транзит російського газу "ворожим кроком" і пообіцяла відповісти
20:29
Доступні ліки
МОЗ втричі збільшило термін дії е-рецептів
20:24
OPINION
Віталій Портников
ЗСУ вдарили "атакамсами". Колонка Віталія Портникова
20:14
Скадовськ, окупанти
В окупованому Скадовську уражено розташування офіцерів РФ, - Андрющенко
20:03
OPINION
Василь Зима
Навіщо бити в стіни, якщо можна зробити троянського коня
19:56
полонені
Уряд виділив понад 180 млн грн на виплату допомоги полоненим та їхнім сім'ям
19:49
ЛНУ ім. І. Франка
Серед найпопулярніших спеціальностей – комп'ютерні науки та філологія: МОН підбило підсумки вступної кампанії-2023
19:42
Шеврони на могилі Джуса у Києві
З могили пілота Джуса вдруге вкрали шеврони: поліція розпочала кримінальне провадження
19:23
ЗСУ
Сили оборони відбили усі атаки росіян поблизу Роботиного та Кліщіївки, - Генштаб
19:00
Огляд
переможні новини
Переможні новини 601 дня війни: нищівний удар ЗСУ по аеродромах окупантів в Бердянську й Луганську та €50 млрд допомоги Україні
18:57
Нікол Пашинян
Реформи та економічні зв'язки: Пашинян заявив про плани подальшого зміцнення відносин Вірменії з ЄС
18:56
евакуація
З 12 прифронтових населених пунктів евакуювали всіх дітей, - МВС
18:40
Ексклюзив
Софія Федина
Дуже бездумно писався цей законопроєкт: нардепка Федина про провал у Раді голосування щодо вилучення військового ПДФО у громад
18:34
танки Абрамс
США передали Україні 31 обіцяний танк Abrams
18:22
Михайло Фрідман
Суд Лондона порекомендував олігарху з РФ Фрідману пересісти на громадський транспорт
18:20
Під час нічної атаки РФ знищила школу вітрильного спорту в Одесі
18:13
евакуація
З Авдіївки евакуювали ще 13 мешканців
18:01
OPINION
Ігор Гулик
Королівство розбитих дзеркал
18:01
Олаф Шольц
Канцлер Німеччини Шольц прибув до Ізраїлю
17:53
Україна вперше використала на полі бою ракети ATACMS, – ЗМІ
17:39
Путін та Кім Чен Ин
США, Японія і Південна Корея обговорили загрози з боку КНДР та її поставки зброї до Росії
17:26
Денис Шмигаль
Всюди має бути Starlink: Шмигаль закликав місцеву владу доукомплектувати Пункти незламності
17:22
алмаз
НАЗК ініціює санкції проти шести "алмазних" російських компаній
17:19
Ексклюзив
російська балістична ракета "Сармат"
У Defense Express припустили, що ворог може зробити ставку на комбіновані удари з балістичним озброєнням
17:13
Петр Фіала
В Україні та Ізраїлі на карту поставлено майбутнє західної цивілізації, - прем’єр Чехії
17:11
Херсон ,війна з Росією, обстріл
Росіяни вдарили по середмістю Херсона: поранено двох жінок
17:11
студенти відтворили події Революції на граніті
На Майдані Незалежності в Києві студенти відтворили події Революції на граніті
17:04
Путін і Кім Чен Ин
Відносини Росії та КНДР викликають сильне занепокоєння, - спецпредставник ООН
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV