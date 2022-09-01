Про це інформує в телеграмі пресслужба Військово-морських сил ЗСУ.

"31 серпня, військовослужбовці військових частин та підрозділів морської піхоти Військово-морських сил ЗС України у складі угруповань стійко та мужньо протистояли російським окупантам на закріплених ділянках фронту", - інформують у ВМС.

Артилеристи ударили по місці дислокації підрозділу армії РФ разом із військовою технікою. Як наслідок - ліквідовано 6 окупантів та одну артилерійську систему "Мста-Б".

Українська авіація на Півдні завдала 24 точних удари по місцям зосередження окупантів.

31 серпня Анатолій Штефан заявив, що на війні Росії проти України ліквідували старшого лейтенанта армії РФ Данила Конишева. Також він повідомив про ліквідацію лейтенанта російського центру спецпризначення "Вітязь" Олександра Потапова.

31 серпня наші військові на південному напрямку знищили сотні окупантів та десятки одиниць ворожої техніки.

На війні РФ проти України ліквідували командира російського гаубичного артилерійського дивізіону лейтенанта Надір-Шаха Акболатова.

За день, 31 серпня, українські захисники знищили 9 складів з боєприпасами та 3 бази росіян на окупованих територіях.

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