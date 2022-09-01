Військово-морські сили за добу знищили щонайменше 6 окупантів та артилерійську систему ворога
За добу 31 серпня бійці Військово-морських сил ліквідували щонайменше шістьох російських окупантів, які вдерлися в Україну. Також захисники знищили артилерійську систему ворога
Про це інформує в телеграмі пресслужба Військово-морських сил ЗСУ.
"31 серпня, військовослужбовці військових частин та підрозділів морської піхоти Військово-морських сил ЗС України у складі угруповань стійко та мужньо протистояли російським окупантам на закріплених ділянках фронту", - інформують у ВМС.
Артилеристи ударили по місці дислокації підрозділу армії РФ разом із військовою технікою. Як наслідок - ліквідовано 6 окупантів та одну артилерійську систему "Мста-Б".
- Українська авіація на Півдні завдала 24 точних удари по місцям зосередження окупантів.
- 31 серпня Анатолій Штефан заявив, що на війні Росії проти України ліквідували старшого лейтенанта армії РФ Данила Конишева. Також він повідомив про ліквідацію лейтенанта російського центру спецпризначення "Вітязь" Олександра Потапова.
- 31 серпня наші військові на південному напрямку знищили сотні окупантів та десятки одиниць ворожої техніки.
- На війні РФ проти України ліквідували командира російського гаубичного артилерійського дивізіону лейтенанта Надір-Шаха Акболатова.
- За день, 31 серпня, українські захисники знищили 9 складів з боєприпасами та 3 бази росіян на окупованих територіях.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.45
Купівля 39.45Продаж 40.22
-
EUR
Купівля 39.41Продаж 40.4
- Актуальне
- Важливе